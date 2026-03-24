Business

അതാനു ചക്രബർത്തിയുടെ രാജി; എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു

ബാങ്കിന്‍റെ ഓഹരി വിലയിൽ ഇടിവ്
HDFC Bank announces investigation

Updated on

മുംബൈ: ധാർമികത ഉയർത്തിക്കാട്ടി ചെയർമാൻ രാജിവച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിന്‍റെ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രശസ്തമായ ആഗോള നിയമസ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

അതാനു ചക്രവർത്തിയുടെ രാജിയെ തുടർന്ന് ബാങ്കിന്‍റെ ഓഹരിവിലയിൽ ഇടിവ് ഉണ്ടാക്കുകയും നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ ആശങ്ക പടർത്തുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നീക്കം. നിലവിൽ കെകി മിസ്ത്രിയെ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഇടക്കാല നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്‍റും ചക്രബർത്തിയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളാണ് രാജിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com