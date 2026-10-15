'സ്വാഗതാർഹമായ നീക്കം', ഇന്ത്യയുടെ പുതുക്കിയ ജിഡിപി മാനദണ്ഡത്തെ കുറിച്ച് ഐഎംഎഫ്

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വാഷിങ്ടൺ: ഇന്ത്യയുടെ പുതുക്കിയ ജിഡിപി കണക്കുകൂട്ടൽ രീതി മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങളുമായി പൂർണമായും യോജിക്കുന്നതാണെന്നും, തങ്ങളുടെ ഉപദേശവുമായി പൂർണമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി (ഐഎംഎഫ്).
ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി ബേസ് പുനഃക്രമീകരണത്തെ 'സ്വാഗതാർഹമായ നീക്കം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഐഎംഎഫിന്റെ ഏഷ്യ-പസഫിക് വിഭാഗം ഡയറക്റ്റർ കൃഷ്ണ ശ്രീനിവാസൻ, പുതുക്കിയ രീതി ഐഎംഎഫിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ് നൽകിയ ഉപദേശവുമായി പൂർണമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണെന്ന് ബാങ്കോക്കിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ജിഡിപി മാനദണ്ഡത്തിലെ പുനഃക്രമീകരണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ഇന്ത്യ ഒരു കുറിപ്പും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എപ്പോഴും ഇടമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും, പക്ഷേ ജിഡിപി സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എംഒഎസ്പിഐ (സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്, പദ്ധതി നിർവഹണ മന്ത്രാലയം) നടത്തിയ നല്ല പ്രവർത്തനത്തെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഊർജ മേഖലയിലെ ആഘാതത്തെ ശക്തമായ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങളോടെയാണ് ഇന്ത്യ നേരിട്ടതെന്നും, അതിനോട് നന്നായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഐഎംഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. വിനിമയ നിരക്കിലെ സമ്മർദത്തെ സാമ്പത്തിക പരാജയത്തിന്റെ സൂചനയായി കാണരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആഗോള പലിശ നിരക്കുകൾ, നിക്ഷേപകരുടെ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത, എണ്ണവില എന്നിവയുടെ ഒരു ഫലമാണ് വിനിമയ നിരക്കെന്നും, ഈ സമ്മർദം വളർച്ചയുമായുള്ള യഥാർഥ അന്തരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ഐഎംഎഫിന്റെ ഏഷ്യ-പസഫിക് മേഖലാ സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഊർജ ആഘാതത്തിനു ശേഷം കറൻസിയിൽ സമ്മർദം നേരിട്ട വികസ്വര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇന്ത്യയെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഈ സമ്മർദം ഭാഗികമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും, വിദേശനാണ്യ വിപണികളിൽ ഇടപെട്ട സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇന്ത്യയെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ജൂൺ പാദത്തിലെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ച ജിഡിപി വളർച്ചാ നിരക്കായ 7.8 ശതമാനം സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടതിനെ തുടർന്ന്, കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. മുൻ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി എസ്.സി. ഗർഗ് ഈ കണക്കുകളെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. മുൻ വർഷത്തെ കണക്കുകൾ കൃത്രിമമായി ചുരുക്കി കാണിച്ചാണ് ജിഡിപി ഡേറ്റ കൃത്രിമമായി ഉയർത്തിയതെന്നായിരുന്നു ഗർഗിന്റെ ആരോപണം. മുൻ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെ ഈ ആരോപണങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്ത്, സർക്കാരിന്റെ ജിഡിപി ഡേറ്റയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.
ഗർഗിന്റെ സമീപനത്തെ ഡേറ്റ 'ചെറി-പിക്കിങ്' എന്നാണ് മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് വി. അനന്ത നാഗേശ്വരൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 2023 മാർച്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പുതിയ ബേസ് ആയി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ജിഡിപി കണക്കുകൾ തയാറാക്കിയതെന്നും, മാനദണ്ഡത്തിലെ മാറ്റം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പാദ കണക്കുകളിൽ പുനഃക്രമീകരണത്തിന് കാരണമായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.