കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവില കുറഞ്ഞു. പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 640 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 1,07,920 രൂപയാണ് നിലവിൽ ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില. ഗ്രാമിന് 80 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 13,490 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന്റെ വില.
ആഗോള വിപണിയിലെ എണ്ണവില അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് സ്വര്ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ മുഖ്യമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ബ്രെന്ഡ് ക്രൂഡ് വില ഉയര്ന്നതാണ് സ്വര്ണവില കുറയാന് കാരണം.
പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് കൂടിയതോടെ വീണ്ടും പലിശനിരക്ക് വര്ധിപ്പിക്കാന് യുഎസ് ഫെഡറല് റിസര്വ് തയ്യാറായേക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും വിപണിയില് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. പലിശനിരക്ക് കൂട്ടിയാല് സ്വര്ണത്തിന്റെ ആകര്ഷണം കുറയുമെന്നാണ് വിപണി വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്.