സ്റ്റോക്ക്ഹോം: സാമ്പത്തിക ആഘാതങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സർക്കാരുകളെയും കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളെയും സഹായിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മാതൃകകളിലെ സംഭാവനകൾക്ക് അമെരിക്കൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരായ റോബർട്ട് ഇ. ഹാളിനും മൈക്കൽ വുഡ്ഫോർഡിനും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സ്മാരക പുരസ്കാരം. തിങ്കളാഴ്ച സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് ആണ് പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
‘മാക്രോ ഇക്കണോമിക് സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മൈക്രോ ഇക്കണോമിക് അടിത്തറകൾ’ എന്ന മേഖലയിലെ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് പുരസ്കാരം. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലെ ഉയർച്ചതാഴ്ചകൾ സുഗമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇരുവരുടെയും ഗവേഷണം സഹായിച്ചതായി അക്കാദമി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
കാലിഫോർണിയയിലെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റോബർട്ട് ഇ. ഹാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മൈക്കൽ വുഡ്ഫോർഡ് ന്യൂയോർക്കിലെ കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളും സർക്കാരുകളും നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മാതൃകകൾക്ക് ഇരുവരുടെയും ഗവേഷണം ശക്തമായ അടിത്തറ നൽകിയതായി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പുരസ്കാര സമിതി അധ്യക്ഷൻ ജോൺ ഹാസ്ലർ പറഞ്ഞു.