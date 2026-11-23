AI generated summary, newsroom reviewed
മുംബൈ: റെക്കോഡ് കുതിപ്പ് തുടരുന്നതിനിടെ, തുടർച്ചയായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി സൂചികകൾ തിങ്കളാഴ്ച കനത്ത ഇടിവ് നേരിട്ടു. ലാഭമെടുപ്പും ആഗോള സൂചനകളും മൂലം ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റി 50ഉം ഒരു ശതമാനത്തിലധികം ഇടിഞ്ഞു. ഉച്ചവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച്, വിശാല വിപണിയിലും ദൗർബല്യം പടർന്നു; നിഫ്റ്റി മിഡ്ക്യാപ് 150, നിഫ്റ്റി സ്മോൾക്യാപ് 250 സൂചികകൾ നഷ്ടത്തിലേക്കു വഴുതി.
ഉച്ചയ്ക്ക് 1.27ന് സെൻസെക്സ് 82,760.74ൽ വ്യാപാരം തുടർന്നു; 1,159 പോയിന്റ് (1.38 ശതമാനം) താഴെ. നിഫ്റ്റി 50 25,449.90ൽ; 351 പോയിന്റ് (1.36 ശതമാനം) താഴെ. ഇടിവിൽ നിക്ഷേപകരുടെ 5.33 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികം നഷ്ടമായി. ബിഎസ്ഇയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ ആകെ വിപണിമൂല്യം 509 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു.
സെൻസെക്സ് ഓഹരികളിൽ ടാറ്റ സ്റ്റീൽ, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, ആക്സിസ് ബാങ്ക്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഒഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ), അൾട്രാടെക് സിമന്റ് എന്നിവ 6 ശതമാനം വരെ ഇടിഞ്ഞു. അതേസമയം, ടിസിഎസ്, ടെക് മഹീന്ദ്ര, ഇൻഫോസിസ്, എച്ച്സിഎൽ ടെക്, മാരുതി സുസുക്കി എന്നിവ നേട്ടമുണ്ടാക്കി.
ഇടിവിനു പിന്നിലെ നാലു കാരണങ്ങൾ
കുതിപ്പിനു ശേഷമുള്ള ലാഭമെടുപ്പ് - സമീപകാലത്തെ റെക്കോഡ് മുന്നേറ്റത്തിനു ശേഷം ഉണ്ടായ ലാഭമെടുപ്പാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം. ഈ മാസം നിഫ്റ്റി 10 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നു; 2020നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിമാസ പ്രകടനത്തിലേക്കാണ് സൂചിക നീങ്ങിയിരുന്നത്. ഇതോടെ നിക്ഷേപകർ നേട്ടം ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകരുടെ (എഫ്ഐഐ) ഒഴുക്കിലുണ്ടായ തിരിച്ചുവരവ് വിപണിയുടെ മനോഭാവം ഗണ്യമായി മാറ്റിയിരുന്നു. നിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലവാരമായ 26,373.20ൽനിന്ന് രണ്ടു ശതമാനത്തിലധികം മാത്രം താഴെയാണ്. സെൻസെക്സ് റെക്കോഡ് നിലവാരമായ 86,159ൽനിന്ന് മൂന്നു ശതമാനത്തിൽ താഴെയും.
യുഎസ് ഫെഡ് നിരക്ക് വർധന ആശങ്ക - യുഎസിൽ പണനയം കൂടുതൽ കർക്കശമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ വീണ്ടും ശക്തമായി. ഡിസംബറിലെ ഫെഡറൽ റിസർവ് യോഗത്തിൽ പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്താൻ 93 ശതമാനം സാധ്യതയാണ് സിഎംഇയുടെ ഫെഡ്വാച്ച് ടൂൾ കാണുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച ഫെഡ് ഗവർണർ ലിസ കുക്ക് തുടർ നിരക്ക് വർധനയെ പിന്തുണച്ചു; നിലവിലുള്ള നയ നിരക്ക് പണപ്പെരുപ്പത്തെ നേരിടാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്നും, പണപ്പെരുപ്പത്തെ "വലിയ ആശങ്ക"യോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സ്വർണം പോലുള്ള വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളുടെ വിലയെയും ഫെഡിന്റെ നിരക്ക് നിലപാട് സ്വാധീനിക്കുന്നു. യുഎസ് കേന്ദ്ര ബാങ്ക് നിരക്ക് ഉയർത്തിയാൽ ഇന്ത്യൻ ഓഹരികളെക്കാൾ അമെരിക്കൻ നിക്ഷേപങ്ങൾ കൂടുതൽ ആകർഷകമായേക്കാം.
രൂപയുടെ ഇടിവ് - 92.50 രൂപ നിലവാരം ഹ്രസ്വമായി കടന്ന ശേഷം രൂപ കുത്തനെ ദുർബലമായി, ഡോളറിന് 93 രൂപയിലേക്ക് നീങ്ങി. വെള്ളിയാഴ്ച 92.67ലാണ് കറൻസി ക്ലോസ് ചെയ്തത്. രൂപ ദുർബലമാകുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇറക്കുമതിയുടെ ആഭ്യന്തര ചെലവ് ഉയർത്തും; ഇത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ ചെലവും പണപ്പെരുപ്പ സമ്മർദവും കൂട്ടും. വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ ഡോളർ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വരുമാനം ഇടിയുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ഓഹരികളുടെ ആകർഷണം കുറയുകയും കൂടുതൽ വിദേശ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിക്ഷേപകരുടെ (എഫ്പിഐ) വിൽപ്പനയ്ക്ക് വഴിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.
വൻകിട ഓഹരികളിലെ വിൽപ്പന - എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, എസ്ബിഐ, ആക്സിസ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ വിപണിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഹരികൾ തിങ്കളാഴ്ച 2.5 ശതമാനം വരെ ഇടിഞ്ഞത് സൂചികകൾക്കു മേലുള്ള സമ്മർദം കൂട്ടി. വിപണിമൂല്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വെയ്റ്റിങ് രീതി കാരണം, ഈ ഇടിവിന്റെ ആഘാതം നിഫ്റ്റിയിൽ ഇരട്ടിക്കുന്നു.
വിപണിയുടെ ഭാവി
"ഓഹരി, കറൻസി, ലോഹ വിപണികളിലെല്ലാം അസ്ഥിരത വർധിക്കുകയാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ ഓഹരി വിപണികൾ എഐ മേഖലയിലെ തകർച്ചയുടെ പിന്നാലെ വിൽപ്പന നേരിടുമ്പോൾ, ന്യായമായ മൂല്യമുള്ള വൻകിട ഓഹരികളുടെ പിൻബലത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു," ജിയോജിത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചീഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് വി.കെ. വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയോടുള്ള എഫ്ഐഐ നിലപാടിലെ നാടകീയ മാറ്റം, രൂപയുടെ മുന്നേറ്റം, പ്രതീക്ഷയെക്കാൾ മികച്ച വരുമാന വളർച്ച എന്നിവ വിപണിയുടെ മനോഭാവം ഉയർത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ മാസം ഇതുവരെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമുള്ള വൻകിട വിപണി ഇന്ത്യയാണെന്നും, ഈ പ്രവണത തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എഫ്ഐഐ വിൽപ്പന രൂപയുടെ ഇടിവിലേക്കും അത് വീണ്ടും കൂടുതൽ വിൽപ്പനയിലേക്കും നയിക്കുന്ന ദുഷിച്ച ചക്രം, എഫ്ഐഐ വാങ്ങൽ രൂപയുടെ മൂല്യവർധനയിലേക്കും അത് കൂടുതൽ വാങ്ങലിലേക്കും നയിക്കുന്ന ഗുണകരമായ ചക്രമായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളിലും അസ്ഥിരത ശക്തമാണ്. വിപണിയിലെ ഉയർന്ന അസ്ഥിരതയെ ശാന്തമായും ചിട്ടയായ നിക്ഷേപത്തിലൂടെയും നേരിടണമെന്ന് നിക്ഷേപകരോട് അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.
AI generated summary, newsroom reviewed