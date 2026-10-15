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ന്യൂഡൽഹി: 'ശരിയായ നിമിഷ'ത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത് പഴങ്കഥയാവുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന തലമുറയെ ലക്ഷ്യമിട്ട്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഫുട്വെയർ ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നായ സ്പാർക്സ് പുതിയ ബ്രാൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി രംഗത്ത്—'ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ടുഡേ' (ജിഒടി). തമന്നയും ലക്ഷ്യ ലാൽവാനിയുമാണ് ഈ ക്യാംപെയ്നിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർമാർ.
സ്റ്റൈലിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്ന യുവ ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ബ്രാൻഡിന്റെ പ്രസക്തി കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ നീക്കം. സ്പാർക്സിന്റെ പുതിയ സ്നീക്കറുകളും വൈവിധ്യമാർന്ന സ്പോർട്സ് ഷൂകളുമാണ് ക്യാംപെയ്നിന്റെ കാതൽ—യുവ ഉപയോക്താക്കളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതശൈലിക്ക് ഇണങ്ങുംവിധം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തവ.
"ഈ നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനും അനുഭവിക്കാനും ആവിഷ്കരിക്കാനും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം," ക്യാംപെയ്നെക്കുറിച്ച് റിലാക്സോ ഫുട്വെയേഴ്സ് കോ-സിഇഒയും ഹോൾ-ടൈം ഡയറക്റ്ററുമായ ഗൗരവ് കുമാർ ദുവ പറഞ്ഞു.
"ജീവിതം പരമാവധി ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്നു തോന്നാൻ വലിയ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല," തമന്ന പറഞ്ഞു.
"ജിഒടി എന്ന ആശയം വർത്തമാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനെയും നിങ്ങളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നതിന് പിന്നാലെ പോകുന്നതിനെയും കുറിച്ചാണ്", ലക്ഷ്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
'ഗോട്ട്' (ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം) എന്ന ആശയത്തിൽനിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ്, 'ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ടുഡേ' എന്ന പുനർവ്യാഖ്യാനം. ജീവിതം നിർണയിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ജീവിക്കുന്ന നിമിഷത്തെ തന്നെ അർഥപൂർണമാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തലമുറയെയാണ് ഈ ആശയം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.