യുപിഐ നിരക്കിൽ ആശങ്ക: ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 1.8% ഇടിവ്

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മുംബൈ: ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിലെ യുപിഐ (യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെന്റ് ഇന്റർഫേസ്) ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണം മുൻ മാസമായ ഓഗസ്റ്റിലേതിനെക്കാൾ 1.8% കുറഞ്ഞ് 24.07 ബില്യനായി. ഓഗസ്റ്റിൽ ഇത് റെക്കോഡ് നിരക്കായ 24.51 ബില്യൻ ആയിരുന്നു. അതേസമയം, സെപ്റ്റംബറിലെ യുപിഐ ഇടപാടുകളുടെ മൂല്യത്തിൽ 1.5 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനയുണ്ടായതായി നാഷണൽ പേയ്മെന്റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഒഫ് ഇന്ത്യ (എൻപിസിഐ) ഒക്റ്റോബർ ഒന്നിന് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പറയുന്നു.
സെപ്റ്റംബറിലെ ഇടപാടുകളുടെ മൂല്യം 29.37 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തി. സെപ്റ്റംബറിൽ, ഇന്ത്യക്കാർ പ്രതിദിനം 802 ദശലക്ഷം യുപിഐ ഇടപാടുകൾ നടത്തി. ഇവയുടെ ആകെ മൂല്യം 97,913 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണത്തിലും മൂല്യത്തിലും ഇതൊരു റെക്കോഡാണ്. പ്രതിദിന യുപിഐ ഇടപാടുകൾ 800 ദശലക്ഷം കടന്നതും ഇതാദ്യമായാണ്.
ഒക്റ്റോബർ 15ന് 'മർച്ചന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്' (എംഡിആർ) നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപാരികൾക്കിടയിൽ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈയൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സെപ്റ്റംബറിലെ യുപിഐ ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പി2എം (വ്യക്തികൾ വ്യാപാരികൾക്ക് നൽകുന്ന പേയ്മെന്റ്) ഇടപാടുകൾക്ക് 0.40% ഫീസ് ഈടാക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം പി2പി (വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പേയ്മെന്റ്) യുപിഐ ഇടപാടുകൾ സൗജന്യമായി തുടരും.
ബാങ്കുകൾക്കിടയിൽ തൽക്ഷണം പണം കൈമാറാൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനമായ 'ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെന്റ് സർവീസ്' (ഐഎംപിഎസ്) വഴിയുള്ള ഇടപാടുകൾ സെപ്റ്റംബറിൽ 1.7 ശതമാനത്തിലധികം കുറഞ്ഞ് 354 ദശലക്ഷമായി. ഓഗസ്റ്റിൽ ഇത് 360 ദശലക്ഷമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇടപാടുകളുടെ മൂല്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, ഐഎംപിഎസ് ഇടപാടുകൾ 7.04 ട്രില്യൺ രൂപയിൽനിന്ന് 7.06 ട്രില്യൺ രൂപയായി വർധിച്ചു.