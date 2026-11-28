ഡാളസ്: 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഐടി ഭീമനായ ഇൻഫോസിസിന് പുതിയ നിയമനങ്ങൾക്കായി ലഭിച്ച എച്ച് 1 ബി വിസ അംഗീകാരങ്ങളിൽ എട്ടിരട്ടിയോളം വർധനവ് ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്. മുൻ വർഷത്തെ 257ൽ നിന്ന് 2088 ആയാണ് അംഗീകാരങ്ങൾ കുതിച്ചുയർന്നതെന്ന് ഫെഡറൽ രേഖകൾ വിശകലനം ചെയ്തു കൊണ്ട് ‘ദി ഡാളസ് എക്സ്പ്രസ്’ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ടെക്സസിലെ സർക്കാർ ഏജൻസികളിലും പൊതു സർവകലാശാലകളിലും എച്ച്-1ബി സ്പോൺസർഷിപ്പിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സംസ്ഥാനം തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ടെക്സസിലെ റിച്ചാർഡ്സൺ ആണ് ഇൻഫോസിസിന്റെ അപേക്ഷാ നഗരമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, സ്പോൺസർ ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ ജീവനക്കാരും ഡാളസ്-ഫോർട്ട് വർത്ത് മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നോ അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി നഷ്ടമായെന്നോ ഈ കണക്കുകൾ അർഥമാക്കുന്നില്ല.
നോർത്ത് ടെക്സസിലെ മറ്റ് പ്രമുഖ തൊഴിലുടമകൾക്കും 2025-നെ അപേക്ഷിച്ച് 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പുതിയ എച്ച്-1ബി നിയമനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരങ്ങളിൽ വർദ്ധനവുണ്ടായി. യു.എസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസ് ഡാറ്റ പ്രകാരം കെ.പി.എം.ജി യുടെ അംഗീകാരങ്ങൾ 75-ൽ നിന്ന് 234 ആയും, ടെക്സസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ അംഗീകാരങ്ങൾ 50-ൽ നിന്ന് 125 ആയും, ഫോർട്ട് വർത്തിലെ അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസിന്റെ 60-ൽ നിന്ന് 69 ആയും ഉയർന്നു. എന്നാൽ ചില പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ പ്രവണതയാണ് കണ്ടത്. യു.ടി സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ മെഡിക്കൽ സെന്ററിന്റെ അംഗീകാരങ്ങൾ 124-ൽ നിന്ന് 102 ആയി കുറഞ്ഞപ്പോൾ, ഡാളസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്കൂൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ പുതിയ നിയമന അംഗീകാരങ്ങൾ 73-ൽ നിന്ന് 39 ആയി താഴ്ന്നു. എങ്കിലും, നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ വിസ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ 155-ൽ നിന്ന് 210 ആയി വർദ്ധിച്ചു.
അതേസമയം, സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന ഗവർണർ ഗ്രെഗ് ആബട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ എച്ച്-1ബി നിയമന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി നിയുക്ത ഗവർണർ ജീന ഹിനോജോസ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന ഏജൻസികളും പൊതു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും പുതിയ എച്ച്-1ബി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ടെക്സസ് വർക്ക്ഫോഴ്സ് കമ്മീഷന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതി വാങ്ങണമെന്നായിരുന്നു ആബട്ടിന്റെ ജനുവരി 27-ലെ ഉത്തരവ്. 2027 മെയ് 31 വരെ തുടരാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഈ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുമെന്ന് നവംബർ 18-ന് ‘ദി ടെക്സസ് ട്രിബ്യൂണിന്’ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഹിനോജോസ അറിയിച്ചു.
എച്ച്-1ബി പദ്ധതിയുടെ ദുരുപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും, പൂർണ്ണമായ നിരോധനം ശരിയായ സമീപനമല്ലെന്നാണ് ഹിനോജോസയുടെ നിലപാട്. പ്രാദേശികമായി അധ്യാപകരെ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമുള്ളതിനാൽ വിദേശ അധ്യാപകരെ ആശ്രയിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളുടെ സാഹചര്യം അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇൻഫോസിസ് പോലുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് നേരിട്ട് ബാധകമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, ഹിനോജോസയുടെ പുതിയ തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്തെ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിദേശ തൊഴിലാളി നിയമന രീതികളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. എന്നാൽ, നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പകരമായി എന്ത് പുതിയ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരിക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ഇതുവരെ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല.