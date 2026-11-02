പുനെയുടെ മുഖഛായ മാറും, 21,800 കോടി രൂപയുടെ മെട്രൊ പദ്ധതി

ഇന്ന് 12.30ന് വീഡിയൊ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഏകദേശം 21,800 കോടി രൂപയുടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുനെയിൽ പുതിയ മെട്രൊ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും തറക്കല്ലിടലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നിർവഹിക്കുന്നത് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. 8,300 കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച പിങ്ക് ലൈൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുനെ മെട്രൊ ലൈൻ 3 പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സാങ്കേതിക നവീകരണത്തിലൂടെയും ആധുനിക ഗതാഗത പരിഹാരങ്ങളിലൂടെയും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന നഗരങ്ങളിലൊന്നായ പുനെയുടെ മൊബിലിറ്റി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.
മാനെ ജില്ലാ കോടതി മെട്രൊ സ്റ്റേഷനുമായി 23 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള പിങ്ക് ലൈൻ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഹിഞ്ചേവാഡി ഐടി ഹബ്ബിനും ശിവാജി നഗറിനും ഇടയിൽ മെട്രൊ കണക്റ്റിവിറ്റി നൽകുന്ന ഈ ഇടനാഴി പുനെയിലെ പ്രധാന തൊഴിൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മെച്ചപ്പെടുത്തും. ആയിരക്കണക്കിന് ഐടി പ്രൊഫഷണലുകളുടെയും മറ്റ് യാത്രക്കാരുടെയും ദൈനംദിന യാത്ര സുഗമമാക്കും. നിലവിലുള്ള മെട്രൊ ശൃംഖലയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, പുനെയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തടസമില്ലാത്ത കണക്റ്റിവിറ്റി നൽകും. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും ഗതാഗതക്കുരുക്കും വാഹന മലിനീകരണവും ലഘൂകരിക്കാനും പ്രധാന വാണിജ്യ, റസിഡൻഷ്യൽ മേഖലകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കും. ഈ പ്രദേശത്തേക്കു ജോലിക്കായി കുടിയേറിയ ആയിരക്കണക്കിനു മലയാളികൾക്കും ഇതിന്റെ നേട്ടം ലഭിക്കും എന്നതാണു ശ്രദ്ധേയം.
സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും ലിംഗഭേദം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പൊതുഗതാഗതത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് പിങ്ക് ലൈനിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സവിശേഷത. ഈ പാത പൂർണമായും വനിതാ ട്രെയ്ൻ ഓപ്പറേറ്റർമാരായിരിക്കും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ സംരംഭമാണ്. പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരതയ്ക്കും ഈ പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകുന്നു, മൊത്തം വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയുടെ ഏകദേശം 30% സൗരോർജത്തിലൂടെ നിറവേറ്റാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.
ഏകദേശം ₹13,500 കോടി ചെലവിൽ വികസിപ്പിക്കുന്ന പുനെ മെട്രൊയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ തറക്കല്ലിടലും പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിക്കും. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പുനെ മെട്രൊ ലൈനുകൾ 2എ, 2ബി, 4, 4എ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് നഗരത്തിലെ മെട്രൊ ശൃംഖലയെ ഗണ്യമായി വികസിപ്പിക്കുകയും പ്രധാനപ്പെട്ട റസിഡൻഷ്യൽ, വാണിജ്യ, ഐടി കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് കീഴിൽ, ലൈനുകൾ 2എ, 2ബി എന്നിവയ്ക്ക് ഏകദേശം 12.75 കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ടാകും. ലൈൻ 2എ വനസിനെ ചാന്ദിനി ചൗക്കിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കും. ലൈൻ 2ബി രാംവാഡിയെ വിത്തൽവാഡിയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കും, ഇത് നിലവിലുള്ള കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മെട്രൊ ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കും. 25.52 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ലൈൻ 4, ഖരഡിയെ ഖഡക്വാസ്വയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. 6.12 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ലൈൻ 4എ നാൽ സ്റ്റോപ്പിനെ മണിക് ബാഗിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കും.
ഖരടി, മഗർപട്ട, ഹഡപ്സർ, സ്വാർഗേറ്റ്, മണിക് ബാഗ്, നാന്ദേഡ് സിറ്റി, പുനെ കന്റോൺമെന്റ്, വാർജെ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുതിയ മെട്രൊ ഇടനാഴികൾ. രാംവാഡിയിൽ നിന്ന് വിത്തൽവാഡി വരെയുള്ള കിഴക്കൻ വിപുലീകരണം ഖരടിയിലെയും വാഗോളിയിലെയും അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ, കൊമേഴ്സ്യൽ, ഐടി ഹബ്ബുകളിലേക്കുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തും. സ്വാർഗേറ്റ്, നാൽ സ്റ്റോപ്പ്, ഖരടി ബൈപാസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്റർചേഞ്ച് സൗകര്യങ്ങളിലൂടെ ഇന്റർസിറ്റി ബസ് സർവീസുകളുമായും നിലവിലുള്ള പുനെ മെട്രൊ നെറ്റ്വർക്കുമായും ഇടനാഴികൾ സംയോജിപ്പിക്കും. ഇത് നഗരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തടസമില്ലാത്ത കണക്റ്റിവിറ്റി സാധ്യമാക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ, സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മെട്രൊ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് സുഗമമായി മെട്രൊ ട്രെയ്നുകളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് കൃത്യസമയത്ത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താം.
ഈ പദ്ധതികൾ പുനെയിലെ പൊതുഗതാഗത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും നഗരത്തിലുടനീളമുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും യാത്രക്കാർക്ക് കാര്യക്ഷമവും സംയോജിതവുമായ ഒരു നഗര മൊബിലിറ്റി ശൃംഖല നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം വിപുലവും വലിയ പണച്ചെലവുള്ളതുമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ- ഗതാഗത വികസന പദ്ധതികൾ രാജ്യത്തെമ്പാടും വരുന്നത് വികസിത ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള കാൽവയ്പാണ്. ഭൂമി ലഭ്യതയും ജനസാന്ദ്രതയും സാമ്പത്തിക പരിമിതിയും അടക്കം ഒട്ടേറെ പരിമിതികൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും, രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകൾ മാറ്റിവച്ച് കേരളത്തിലും ഇത്തരം പദ്ധതികൾ കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് കേന്ദ്ര സഹായത്തോടെയും പിന്തുണയോടെയും നടപ്പാക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.