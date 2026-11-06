പറങ്കിപ്പടയുടെ വീരനായകൻ

ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരധ്യായത്തിനു ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ അവസാനം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്നുള്ള വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ നാൽപ്പത്തൊന്നുകാരൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ ഏഴാം നമ്പർ ജഴ്സി തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തന്റെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ്. ഇരുപത്തിമൂന്നു വർഷക്കാലത്തിനിടെ പോർച്ചുഗൽ ഫുട്ബോളിനു റൊണാൾഡോ നൽകിയ സംഭാവനകൾ മാത്രമല്ല ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമിക്കപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൽ അടക്കം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് സിആർ7 ആരാധകർക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ ആവേശവും ആഹ്ലാദവും ഒന്നുവേറെ തന്നെയാണ്. മുഴുവൻ ആരാധകരും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇക്കാലമത്രയും തങ്ങൾക്കു നൽകിയ കളിവിരുന്നുകൾക്ക്.
കാലം എവിടെയും സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല. അതു മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോൾ ഫുട്ബോളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായേ തീരൂ. അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അവസരം കൈമാറേണ്ട സമയമായെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് റൊണാൾഡോയും ദേശീയ ജഴ്സി കൈമാറുന്നത്. പോർച്ചുഗൽ ടീമിനു ലോകം മുഴുവൻ ആരാധകരുണ്ടായത് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നായകന്റെ വീരപരിവേഷത്തിലാണ്. റൊണാൾഡോ ഇല്ലാത്ത പോർച്ചുഗലിനെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നതുപോലും ആരാധകർക്ക് അസാധ്യമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണു കടന്നുപോകുന്നത്; അടുത്തിടെ വിരമിച്ച മെസിയില്ലാത്ത അർജന്റീനയെ കാണേണ്ടതുപോലെ ഇനി റൊണാൾഡോ ഇല്ലാത്ത പോർച്ചുഗലിനെയും കാണണം. റൊണാൾഡോയ്ക്കു പകരം വയ്ക്കാൻ ലോകത്തു മറ്റൊരു താരമില്ല എന്നതാണു വാസ്തവം. ലോക ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരവും എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനും റൊണാൾഡോ തന്നെയാണ്. പോർച്ചുഗലിനായി 234 മത്സരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കളിച്ചത്. 146 ഗോളുകളും കരസ്ഥമാക്കി. മെസി പോലും ഈ കണക്കിൽ റൊണാൾഡോയ്ക്കു പിന്നിലാണ്.
2016ലെ യൂറോ കപ്പിൽ പോർച്ചുഗലിനെ കിരീടത്തിലേക്കു നയിച്ച റൊണാൾഡോ 2019ലും 2025ലും നേഷൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങളും പോർച്ചുഗലിനു നേടിക്കൊടുത്തു. ദേശീയ ടീമിലെ അവസാന മത്സരവും സെപ്റ്റംബർ 24ന് വെയിൽസിനെതിരേ നടന്ന നേഷൻസ് ലീഗ് പോരാട്ടമായിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനു വിജയിച്ചു. തുടർന്നുള്ള മത്സരത്തിൽ പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസ് അദ്ദേഹത്തെ പകരക്കാരുടെ നിരയിൽ ഇരുത്തുകയായിരുന്നു. അടുത്ത മത്സരത്തിലും ആദ്യ ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നു പരിശീലകൻ അറിയിച്ചതോടെ അദ്ദേഹം ടീമിന്റെ പരിശീലന ക്യാംപ് വിട്ടു. തുടർന്നു പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. അനുമതിയില്ലാതെ ക്യാംപ് വിട്ടതിനു 30 ദിവസത്തെ സസ്പെൻഷനും 255 യൂറോ പിഴയും ഫെഡറേഷൻ വിധിച്ചു. ദേശീയ ടീമിൽ നിന്നുള്ള വിടവാങ്ങൽ ഇതുപോലൊരു അവസരത്തിലായിപ്പോയി എന്നത് ഒരുപക്ഷേ, ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാവാം. എന്തായാലും രാജ്യത്തിന്റെ യശസ് ഉയർത്തുകയും പുതുതലമുറയിലെ യുവതാരങ്ങൾക്കു പ്രചോദനമാകുകയും ചെയ്ത കളിക്കാരനാണ് റൊണാൾഡോയെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനു നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ആദരമർപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കാനും അവർ ഒരുങ്ങുകയാണ്.
ആറു തവണ കളിച്ചിട്ടും ഒരിക്കൽ പോലും ലോകകപ്പ് നേടാനായില്ല എന്നതു മാത്രമാണ് ഒരു കുറവായി വേണമെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നത്. ആറു ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന ചരിത്രം അപ്പോഴും റൊണാൾഡോയുടെ പേരിലുണ്ട്. ലോകകപ്പുകളിൽ നിന്നു മൊത്തം 11 ഗോളുകളാണ് റൊണാൾഡോ നേടിയത്. ദേശീയ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നുവെങ്കിലും ലയണൽ മെസിയെപ്പോലെ റൊണാൾഡോയും ക്ലബ് ഫുട്ബോളിൽ തുടരും. സൗദി അറേബ്യൻ ക്ലബ്ബായ അൽ നസ്റിനു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം കളിക്കുന്നത്. കരിയറിലെ 1,000 ഗോളുകൾ എന്ന നാഴികക്കല്ലിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുമോയെന്ന് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ 985 ഗോളുകളാണ് റൊണാൾഡോയുടെ പേരിലുള്ളത്. അഞ്ച് ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരങ്ങളും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 2026ൽ ബാലൺ ഡി ഓർ ഒഫ് ഓൾടൈം പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ദേശീയ ടീം വിടുന്നത്.
ഒരു ദേശീയ ടീമിനെ ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാക്കുകയും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ പര്യായമായി മാറുകയും ചെയ്ത സൂപ്പർ ഹീറോയുടെ പോരാട്ടവീര്യം വരുംതലമുറകൾക്ക് ആവേശം പകരുന്നതാവുമെന്നുറപ്പാണ്. പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ആവേശം പകരുന്ന ലീഡറും അർപ്പണ ബോധത്തിന്റെ ഉദാഹരണവുമാണു റൊണാൾഡോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള റെക്കോഡുകൾ പിന്തുടർന്നെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന താരങ്ങൾ ഇനിയും ലോക ഫുട്ബോളിലുണ്ടാവാം. പക്ഷേ, അവർക്കൊന്നും എത്തിപ്പെടാൻ ഒട്ടും എളുപ്പമല്ലാത്ത ഉയരത്തിലാണ് ഈ മാന്ത്രികൻ കയറിനിൽക്കുന്നത്.