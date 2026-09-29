ശിവജി യുദ്ധം ചെയ്തത് ദേവി കൊടുത്ത വാൾ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് എൻസിഇആർടി പാഠപുസ്തകം

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ന്യൂഡൽഹി: ദേവീ ആരാധന ഇന്ത്യയിൽ ദീർഘകാലമായി തുടരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണെന്നും, ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ നിരവധി രാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരും കാളി, ദുർഗ, ഭവാനി തുടങ്ങിയ ശക്തി ഭാവങ്ങളെ സംഘർഷ കാലത്ത് സംരക്ഷകരായി ആരാധിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഒൻപതാം ക്ലാസിലെ പുതിയ സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകം. എൻസിഇആർടി തയാറാക്കിയ പുസ്തകത്തിലാണ് ഈ പരാമർശം.
"അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സൊസൈറ്റി: ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബിയോണ്ട്-പാർട്ട് 2" എന്ന പുസ്തകം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്- പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ച് മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം. പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ജൂണിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു.
ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലുണ്ടായ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന "റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റെസിലിയൻസ്" എന്ന അധ്യായത്തിലാണ് യുദ്ധകാലത്തെ മതപരമായ പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
"ദേവീ ആരാധന ഇന്ത്യയിൽ ദീർഘകാല പാരമ്പര്യമാണ്. കാളി, ദുർഗ, ഭവാനി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ദേവിമാരുടെ ആരാധന ദീർഘകാല ആചാരമായി വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. സംഘർഷങ്ങളിൽ ശക്തി ഭാവങ്ങളെ സംരക്ഷകരായി ഭരണാധികാരികൾ ആരാധിച്ചിരുന്നു," പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു.
"ബസ്തറിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അന്നമരാജയ്ക്ക്, മാണിക്യദേവിയിൽ (ദന്തേശ്വരി) നിന്നാണ് വാൾ ലഭിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. വിജയനഗരത്തിലെ കുമാര കമ്പണ, മധുരയിൽ സുൽത്താനേറ്റ് സേനയ്ക്കെതിരേ ദേവി നൽകിയ വാൾ ഉപയോഗിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്നു. സമാനമായി, തുൾജ ഭവാനി ദേവിയിൽനിന്ന് ശിവജി വാൾ നേടിയതായി പരമ്പരാഗതമായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു," പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
പ്രാദേശിക വികസനത്തിനും മതപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുമായി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതായി അധ്യായം പറയുന്നു. അറബ്, തുർക്കി, മുഗൾ, യൂറോപ്യൻ സേനകൾക്കെതിരേ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികളും സമൂഹങ്ങളും എപ്പോൾ, എങ്ങനെ ചെറുത്തുനിന്നു എന്നും ഈ അധ്യായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
"ഈ ഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര പഠനം, വിശകലന ശേഷിയും വാദപ്രതിവാദ ശേഷിയും വളർത്തിയെടുക്കാനും, വിമർശനാത്മക അന്വേഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും, സാംസ്കാരികാന്തര ധാരണ വളർത്താനും, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയും പൗര-സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ പഠിതാക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു," എൻസിഇആർടി മേധാവി ദിനേശ് സക്ലാനി പറഞ്ഞു.