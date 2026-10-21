500 കോടി ക്ലബിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ജയിലര്‍ 2

ഒരു സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് രജനീകാന്തിന്റെ ജയിലര് 2. ആദ്യഭാഗം അവസാനിച്ചിടത്തുനിന്ന് കഥയുടെ തുടര്ച്ച സ്വാഭാവികമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്ന ചിത്രം മികച്ച എന്റര്ടെയ്നറാണെന്ന കാര്യത്തില് തര്ക്കമില്ല. മലയാളി താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലവും കൊണ്ട് ആദ്യപകുതിയിലെ ചില രംഗങ്ങള് കാണുമ്പോള് ഇതൊരു മലയാള സിനിമയാണോ എന്നു പോലും തോന്നിപ്പോകും.
പ്രകടനത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ആദ്യഭാഗത്തിലെ വിനായകന് അവതരിപ്പിച്ച വര്മനുമായി സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന്റെ ദിലീപിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുക എളുപ്പമല്ല. വര്മന് സൃഷ്ടിച്ച ശക്തമായ പ്രേക്ഷക സ്വാധീനം അത്രത്തോളമുണ്ട്. എന്നാല് സുരാജും നമോ നാരായണനും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന രംഗങ്ങള് ആദ്യപകുതിക്ക് പ്രത്യേക ഊര്ജം പകരുന്നു. ഇരുവരുടെയും കോമ്പിനേഷന് രംഗങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഘടകങ്ങളിലൊന്ന്.
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കോട്ടയം നസീര്
ചിത്രത്തില് മൂന്ന് ഡയലോഗില് കൂടുതല് ഇല്ലെങ്കിലും ആദ്യപകുതിയില് ശ്രദ്ധ നേടുന്ന മറ്റൊരു താരമാണ് കോട്ടയം നസീര്. വേഷംകൊണ്ടും ഭാവപ്രകടനങ്ങള്കൊണ്ടും തന്റെ കഥാപാത്രത്തെ അദ്ദേഹം മികവുറ്റതാക്കുന്നു. സംഭാഷണങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിന് ഒരിക്കലും പരിമിതിയാകുന്നില്ല. ഒരു നോട്ടത്തിലൂടെയും മുഖഭാവത്തിലൂടെയും സുരാജിന്റെ വലംകൈയെന്ന നിലയിലുള്ള കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട്.
അമിതാഭിനയത്തിലേക്ക് വഴുതിവീഴാതെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഉള്ക്കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് കോട്ടയം നസീര് മികവ് കാട്ടുന്നത്. ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങള് അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള കൂടുതല് അവസരങ്ങളുടെ വാതില് അദ്ദേഹത്തിന് തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഈ കഥാപാത്രം നല്കുന്നു.
500 കോടി ക്ലബ്ബിലേക്ക് രജനിയുടെ കുതിപ്പ്
ബോക്സ് ഓഫിസില് 500 കോടി ക്ലബ്ബിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ജയിലര് 2, രജനീകാന്തിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഉയര്ത്തുന്നത്. പ്രായം ഒരു സംഖ്യ മാത്രമാണെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് സൂപ്പര്താരം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്.
സ്ക്രീനില് രജനീകാന്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോള് പ്രേക്ഷകരില് ഉണ്ടാകുന്ന ആവേശം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താരമൂല്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ്. ആക്ഷനും സ്റ്റൈലും മാസ് രംഗങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ച് പ്രേക്ഷകരെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിന് ഇപ്പോഴും മങ്ങലേറ്റിട്ടില്ല.
ഈ പ്രായത്തിലും ഇത്രയും ഊര്ജത്തോടെ സ്ക്രീനില് നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന താരത്തെ നോക്കി അത്ഭുതത്തോടെ പറയാന് തോന്നും: ''എന്നാ ഒരിത്!'' രജനീകാന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള് ആ വാക്കുകള്ക്ക് പ്രത്യേക അര്ഥമുണ്ട്.
ആദ്യഭാഗത്തിന്റെ വിജയസൂത്രങ്ങള് നിലനിര്ത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളെയും രംഗങ്ങളെയും കഥയുടെ തുടര്ച്ചയിലേക്ക് ചേര്ത്തുവയ്ക്കുന്ന ജയിലര് 2, ആരാധകര്ക്ക് ആഘോഷിക്കാനുള്ള വക നല്കുന്ന ഒരു മാസ് എന്റര്ടെയ്നറായാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
രജനീകാന്തിന്റെ താരപ്രഭയ്ക്ക് ചുറ്റും കഥയിലെ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങള്ക്കും ഇടം നല്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു ആകര്ഷണം. സഹതാരങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളും കൂട്ടുകെട്ടുകളും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിന്റെ മാസ് പരിവേഷത്തിന് പിന്തുണ നല്കുന്നു. ഒരാളുടെ മാത്രം പ്രകടനത്തില് ഒതുങ്ങാതെ വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യംകൊണ്ട് സിനിമയെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ആക്ഷനും നര്മവും താരസാന്നിധ്യവും ചേര്ന്നുള്ള വിനോദമാണ് ജയിലര് 2യുടെ പ്രധാന ആകര്ഷണം. വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ തിയേറ്ററിലെത്തുന്ന രജനീകാന്ത് ആരാധകര്ക്ക് ആഘോഷിക്കാനുള്ള രംഗങ്ങള് ചിത്രത്തിലുണ്ട്. അതേസമയം, മലയാളി താരങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളും രസകരമായ കോമ്പിനേഷനുകളും മലയാളി പ്രേക്ഷകര്ക്കും സിനിമയോട് അടുപ്പം തോന്നാന് സഹായിക്കുന്നു.
ആദ്യഭാഗത്തിന്റെ വിജയത്തില്നിന്ന് പാഠങ്ങള് ഉള്ക്കൊണ്ട് അതിന്റെ തുടര്ച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയില് കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം വിജയകരമാകുന്നത്. ആ അര്ഥത്തില് ജയിലര് 2 ഒരു മികച്ച സിനിമാനുഭവമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു
കയ്യടി നേടുന്ന കാന്ത
രജനീകാന്തിന്റെ മാസ് പരിവേഷത്തിനൊപ്പം പ്രേക്ഷകരുടെ കൈയടി നേടുന്ന മറ്റൊരു സാന്നിധ്യമാണ് വിദ്യാ ബാലന്. കാന്ത എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ സ്ക്രീനിലെത്തുന്ന താരം തന്റെ അഭിനയമികവുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. താരപ്രഭയ്ക്കിടയിലും കഥാപാത്രത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം നിലനിര്ത്താന് കഴിയുന്നതാണ് വിദ്യാ ബാലന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. കാന്തയെന്ന കഥാപാത്രമായി അവര് സ്ക്രീനില് നിറഞ്ഞ് നില്ക്കുന്നത് കാണാനും പ്രത്യേക സൗന്ദര്യമുണ്ട്.
മിഥുന് ചക്രവര്ത്തി, എസ്.ജെ. സൂര്യ, രമ്യാ കൃഷ്ണന് തുടങ്ങി സിനിമയിലെ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആരാധകര്ക്ക് ആഘോഷിക്കാന് വേണ്ട എല്ലാ ചേരുവകളും സമാസമം ചേര്ത്ത് നെല്സണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ജയിലര് 2 സമീപകാല സിനിമകളിലെ മികച്ച എന്റര്ടെയ്നറാണ് എന്നതില് തര്ക്കമില്ല.