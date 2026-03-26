Entertainment

"എന്തൊരു വെറുപ്പിക്കൽ ആണ്''; ആട് 3 യിലെ ധർമജന്‍റെ കഥാപാത്രത്തിനെതിരേ വിമർശനം

സിനിമയിൽ ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി അവതരിപ്പിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ക്ലീറ്റസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് വിമർശനങ്ങൾ
Updated on

നൂറു കോടിയും കടന്ന് തിയെറ്ററിൽ വൻ വിജയമായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആട് 3. മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ആട് 3. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിനെതിരേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിമർശനം ഉ‍യരുകയാണ്.

സിനിമയിൽ ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി അവതരിപ്പിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ക്ലീറ്റസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് വിമർശനങ്ങൾ. ക്യാപ്റ്റൻ ക്ലീറ്റസ് സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഡയലോഗുകളും പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെന്നാണ് വിമർശനം.

പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡയലോഗുമായി ധർമജൻ എത്തുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ചിലരാകട്ടെ ഈ കഥാപാത്രം പൂർണമായും അനാവശ്യമായിരുന്നുവെന്നും പറയുന്നു. പ്രധാനമായും ധർമജൻ പറഞ്ഞ "ഞാൻ പാണൻ അല്ല പുലയൻ അല്ല പറയൻ അല്ല" എന്ന ഡയലോഗ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചു.

ഇത്തരം ഡയലോഗുകൾ വെറും ചളിയായി മാത്രം തള്ളാനാവില്ലെന്നും തമാശയ്ക്കായി ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ലെന്നും ആളുകൾ പറയുന്നു. എന്തൊരു വെറുപ്പിക്കൽ ആണെന്നും ആളുകൾ പറയുന്നു.

malayalam movie
Dharmajan Bolgatty
movie
jayasurya
controversy

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com