അതിരടി, മിസ് ലിറ്റില് റാവുത്തര് എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ നടന് ഷേര്ഷ ഷെരീഫ് വിവാഹിതനായി. നിത്യ സോളമനാണ് വധു. രജിസ്റ്റര് വിവാഹമായിരുന്നു. താരം തന്നെയാണ് വിവാഹവാര്ത്ത സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്.
വ്യത്യസ്ത വഴികള്, വ്യത്യസ്ത പ്രാര്ഥനകള്. ഒരു സ്നേഹം. പ്ലോട് ട്വിസ്റ്റ്: വിവാഹിതനായി. സര്ക്കാരിന് നന്ദി. എന്ന അടിക്കുറിപ്പിലാണ് വിവാഹ വാര്ത്ത താരം പങ്കുവച്ചത്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് വിവാഹത്തില് പങ്കെടുത്തത്. പിന്നാലെ വിവാഹ വിഡിയോയും ഷേര്ഷ പങ്കുവച്ചു.
ഇന്ന് നമ്മള് സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുന്നു. നമ്മള് തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രണയവും. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില് ഒരു പോരാളി എന്റെ കൂടെ കൂടി. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും നന്ദി. - ഷേര്ഷ കുറിച്ചു. സെലിബ്രിറ്റികള് ഉള്പ്പടെ നിരവധി പേരാണ് നവദമ്പതികള്ക്ക് ആശംസകളുമായി എത്തിയത്.