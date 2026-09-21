ചെന്നൈ: ശിവാജി ഗണേശന്റെ മകളും നിർമാതാവുമായി ശാന്തി നാരായണസാമി അന്തരിച്ചു. 71 വയസായിരുന്നു. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. നടൻ പ്രഭു സഹോദരനാണ്.
ശിവാജി ഗണേശന്റേയും കമലയുടേയും മൂത്തമകളാണ് ശാന്തി. അച്ഛന്റെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം തങ്കപതക്കം അടക്കം നിരവധി സിനിമകൾ ശാന്തി നിർമിച്ചു. തേൻമൊഴി, വെട്രിവിഴ, നീതിയിൻ നിഴൽ എന്നിവയാണ് മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ. ശിവാജി ഗണേശന്റെ വത്സരവാക്കത്തെ കുടുംബവീട്ടിലാണ് ശാന്തിയും കുടുംബവും താമസിച്ചിരുന്നത്. സിനിമാ നിർമാതാവായ രാം കുമാർ, തേൻമൊഴി എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ്.