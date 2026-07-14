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അശ്ലീലം നിറച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ, അന്തസിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കി; നീതിക്കായി പോരാടുമെന്ന് നടി അന്ന രാജൻ

വിഷയത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണെന്ന് ആവശ‍്യപ്പെട്ട് കേരള പൊലീസിനോടും സൈബർ പൊലീസിനോടും അഭ‍്യർഥിച്ചതായും നടി വ‍്യക്തമാക്കി
Actress Anna Rajan says her picture edited with obscenity was posted on Instagram

അന്ന രാജൻ

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അങ്കമാലി ഡയറീസ് എന്ന ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശേരി ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച നടിയാണ് അന്ന രാജൻ. അഭിനയത്തിനു പുറമെ ഉദ്ഘാടന വേദികളിൽ സജീവമാണ് താരം. സോഷ‍്യൽ മീഡിയയിലും അന്നയ്ക്ക് ആരാധകർ ഏറെയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ തന്‍റെ ചിത്രം അശ്ലീലം നിറച്ച് ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നടി.

അന്നയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റു നടിമാരുടെ ചിത്രങ്ങളും അശ്ലീലം നിറച്ച് ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അശ്ലീലവും അപകീർത്തികരവുമായ രീതിയിൽ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് തന്‍റെ അന്തസിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് നടി പറയുന്നത്.

ഇക്കാര‍്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണെന്ന് ആവശ‍്യപ്പെട്ട് കേരള പൊലീസിനോടും സൈബർ പൊലീസിനോടും അഭ‍്യർഥിച്ചതായും നീതി ലഭിക്കുന്നതു വരെ നിയമപരമായി പോരാടുമെന്നും നടി വ‍്യക്തമാക്കി. മതിയായ തെളിവുകൾ തന്‍റെ കൈവശമുണ്ടെന്നും ഔദ‍്യോഗികമായി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുമെന്നും നടി അറിയിച്ചു.

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