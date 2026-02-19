Entertainment

നടി ഷക്കീല ഉംറ ചെയ്യാൻ മെക്കയിലേക്ക്; യാത്രയാക്കി സുഹൃത്തുകൾ|Video

ഹിജാബ് ധരിച്ചെത്തിയ ഷക്കീലയെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും ചേർന്ന് യാത്രയാക്കുന്ന വിഡിയോയാണ് പങ്കു വച്ചിരിക്കുന്നത്.
മെക്കയിലേക്ക് ആത്മീയ യാത്ര ആരംഭിച്ച് നടി ഷ‌ക്കീല. ഉംറ നിർവഹിക്കുന്നതിനായി താരം യാത്ര തിരിക്കുന്ന വിഡിയോ സുഹൃത്തായ രതീഷ് ക്രിസ്റ്റഫർ ആണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിജാബ് ധരിച്ചെത്തിയ ഷക്കീലയെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും ചേർന്ന് യാത്രയാക്കുന്ന വിഡിയോയാണ് പങ്കു വച്ചിരിക്കുന്നത്. സന്തോഷകരമായ യാത്ര ആശംസിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാകുന്നു. മിസ് യു മാ എന്നാണ് വിഡിയോക്കൊപ്പം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബി ഗ്രേഡ് സിനിമകളിലൂടെ പ്രശസ്തിയിലേക്കു കുതിച്ച താരം അടുത്തിടെയായി അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയാണ്.

താൻ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്നും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും അടുത്തിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അവർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവിവാഹിതയായി തുടരുന്ന ഷക്കീല ഒരു ട്രാൻസ് വ്യക്തിയെ ദത്തെടുത്തും മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു.

