100 കോടി ക്ലബ്ബിലെത്തിയത് 20 ചിത്രങ്ങൾ, ബോക്സ് ഓഫിസിൽ അപൂർവ നേട്ടവുമായി ബോളിവുഡ് നടൻ

വിജയ്, കമൽഹാസൻ, രജനികാന്ത്, അടക്കമുള്ളവരുടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ 100 കോടി ബോക്സ് ഓഫിസ് കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട്
അക്ഷയ് കുമാർ

കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫിസിൽ 100 കോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടുക എന്നത് വലിയ കാര‍്യമായിരുന്നു. ആമിർ ഖാന്‍റെ ഗജിനിയായിരുന്നു ആഗോള തലത്തിൽ 100 കോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടിയ ആദ‍്യ ഇന്ത‍്യൻ ചിത്രം. പിന്നീട് 150 ഓളം ഇന്ത‍്യൻ ചിത്രങ്ങൾ 100 കോടി ക്ലബ്ബിലെത്തി.

വിജയ്, കമൽഹാസൻ, രജനികാന്ത്, അടക്കമുള്ളവരുടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ഈ ലിസ്റ്റിലുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ 100 കോടി കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രങ്ങളുള്ളത് ബോളിവുഡ് താരം അക്ഷയ് കുമാറിന്‍റെ പേരിലാണ്.

20 ചിത്രങ്ങളാണ് 100 കോടി കളക്ഷൻ നേടിയത്. തൊട്ടു താഴെ 18 ചിത്രങ്ങളുമായി സൽമാൻ ഖാനും 16 ചിത്രങ്ങളുമായി അജയ് ദേവ്ഗണും, 10 ചിത്രങ്ങളുമായി ഷാരൂഖ് ഖാനും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

