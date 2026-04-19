അക്ഷയ് കുമാർ- പ്രിയദർശൻ കോംബോ ഒന്നിച്ച 'ഭൂത് ബംഗ്ല' ബോക്സ് ഓഫിസിൽ ക്ലിക്കായോ?

akshay kumar priyadarshan bhooth bangla box office collection

വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം പ്രിയദർശനും അക്ഷയ് കുമാറും ഒന്നിച്ച് ഏപ്രിൽ 16ന് തിയെറ്ററിലെത്തിയ ബോളിവുഡ് ചിത്രമാണ് ഭൂത് ബംഗ്ല. പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം ലഭിച്ച ചിത്രത്തിന്‍റെ ബോക്സ് ഓഫിസ് കളക്ഷൻ കണക്കുകളാണ് നിലവിൽ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

പ്രമുഖ ട്രാക്കർമാരായ സാക്നിൽക്കിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആദ‍്യ ദിവസം 12.25 കോടി രൂപയും രണ്ടാം ദിനം 19 കോടി രൂപ‍യുമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. 42 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ആഗോള ഗ്രോസ്.

ഹേരാ ഫേരി (2000), ഗരം മസാല (2005), ഭഗാം ഭാഗ് (2006), ഭൂൽ ഭുലൈയ്യ (2007) എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അക്ഷയ്- പ്രിയദർശൻ കോംബോ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോദ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലായാളി പ്രേക്ഷകരെ കൈയിലെടുത്ത വാമിഖ ഖബ്ബിയാണ് ഭൂത് ബംഗ്ലയിലെ നായിക. വാമിഖയെ കൂടാതെ തബു, മിഥില പാൽക്കർ, രാജ്പാൽ യാദവ്, ജിഷും സെൻഗുപ്ത എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര‍്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

akshay kumar
movie
priyadarshan
box office collection
bolywood

