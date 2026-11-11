തെന്നിന്ത്യൻ സംഗീതലോകത്തെ യുവപ്രതിഭ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് സഹഉടമയും സൺ ടിവി നെറ്റ്വർക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്റ്ററുമായ കാവ്യ മാരനും വിവാഹിതരായി. ഏറെ നാളായി ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയായിരുന്ന ഇരുവരുടെയും വിവാഹം നവംബർ 11ന് ഗ്രീസിൽ വച്ചാണ് നടന്നത്. സിനിമ, രാഷ്ട്രീയം, ബിസിനസ്, കായിക മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ചടങ്ങിന്റെ ആദ്യ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ആഘോഷമായിരിക്കുകയാണ്.
വിവാഹത്തിന് പിന്നാലെ അനിരുദ്ധ് തന്നെയാണ് ഭാര്യ കാവ്യയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ആദ്യ ചിത്രം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. 'എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രണയം. 11.11' എന്നർഥം വരുന്ന 'My once in a lifetime, for a lifetime 11.11' എന്ന ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പും ചിത്രത്തിനൊപ്പം ചേർത്തു. പരസ്പരം കൈകൾ കോർത്തുപിടിച്ച് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന നവദമ്പതികൾക്ക് ചുറ്റും പുഷ്പദളങ്ങൾ വർഷിക്കുന്ന മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. വെള്ളയും മഞ്ഞയും നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾകൊണ്ട് ഒരുക്കിയ അലങ്കാരവും ചിത്രത്തിന് കൂടുതൽ മനോഹാരിത പകരുന്നുണ്ട്.
പാസ്റ്റൽ നിറങ്ങളിൽ തിളങ്ങി നവദമ്പതികൾ
വിവാഹവസ്ത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇരുവരും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകിയിരുന്നു. ഇളം ഐവറി നിറത്തിലുള്ള പരമ്പരാഗത വേഷത്തിലാണ് അനിരുദ്ധ് എത്തിയത്. അതിമനോഹരമായ എംബ്രോയ്ഡറി ഡിസൈനുകളുള്ള നീളൻ ജാക്കറ്റിനൊപ്പം കുർത്തയും മുണ്ടും ചേർത്തായിരുന്നു വേഷം.
ഇളം പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ലെഹങ്കയിലായിരുന്നു കാവ്യ. സൂക്ഷ്മമായ എംബ്രോയ്ഡറി വർക്കുകളും അലങ്കാരങ്ങളും വസ്ത്രത്തിന് കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം നൽകി. ഒപ്പം മനോഹരമായ ചോക്കർ നെക്ലേസും കമ്മലുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും വസ്ത്രങ്ങളിലെ ഇളം നിറങ്ങളുടെ സമന്വയവും പരമ്പരാഗത ശൈലിയും വിവാഹചിത്രങ്ങൾക്ക് വേറിട്ട ഭംഗി നൽകി.
രജനികാന്തും എം.കെ. സ്റ്റാലിനും ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖർ
ഗ്രീസിൽ നവംബർ 10, 11 തീയതികളിലായാണ് വിവാഹാഘോഷങ്ങൾ നടന്നത്. അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും തെരഞ്ഞെടുത്ത അതിഥികൾക്കും മാത്രമായിരുന്നു ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണം. വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന ആഘോഷങ്ങളിലും പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.
സൂപ്പർതാരം രജനികാന്ത് കുടുംബസമേതമാണ് ഗ്രീസിലേക്ക് എത്തിയത്. അനിരുദ്ധിന്റെ അമ്മാവൻ കൂടിയാണ് രജനികാന്ത്. മുൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ, മകൻ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ എന്നിവരും വിവാഹാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രമുഖരുടെ ഗ്രീസിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും നേരത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
നവംബർ 21ന് ചെന്നൈയിൽ വിവാഹവിരുന്ന്
ഗ്രീസിലെ സ്വകാര്യ വിവാഹച്ചടങ്ങിന് പിന്നാലെ ചെന്നൈയിൽ വിപുലമായ വിവാഹവിരുന്നും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. നവംബർ 21നാണ് വിരുന്ന് നടക്കുക. രാഷ്ട്രീയ, സിനിമ, വ്യവസായ, കായിക മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡി തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖർ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടികയിലുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സിനിമാരംഗത്ത് നിന്ന് ഷാരൂഖ് ഖാൻ, രജനികാന്ത്, എ.ആർ. റഹ്മാൻ, കമൽഹാസൻ, ധനുഷ്, അജിത് കുമാർ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് നിന്നുള്ള പ്രമുഖരും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായേക്കും.
'വൈ ദിസ് കൊലവെറി ഡി'യിലൂടെ ലോകശ്രദ്ധയിലേക്ക്
2012ൽ ധനുഷ് നായകനായ '3' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'വൈ ദിസ് കൊലവെറി ഡി' എന്ന ഗാനത്തിലൂടെയാണ് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായത്. വൈറലായ ഗാനം സംഗീതലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യത നേടിക്കൊടുത്തു. പിന്നീട് തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി സിനിമകളിലായി നിരവധി സൂപ്പർഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളും പശ്ചാത്തലസംഗീതവും ഒരുക്കി.
രജനികാന്ത്, വിജയ്, കമൽഹാസൻ, ഷാരൂഖ് ഖാൻ, പവൻ കല്യാൺ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 'ജവാൻ', 'ജയിലർ', 'വിക്രം', 'ലിയോ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ സംഗീതവും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. 'ജയിലർ 2' ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ ശ്രദ്ധേയ പ്രോജക്റ്റുകളിലൊന്ന്.
ഐപിഎൽ ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കാവ്യ
സൺ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ കലാനിധി മാരന്റെയും കാവേരി മാരന്റെയും മകളാണ് കാവ്യ മാരൻ. സൺ ടിവി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്റ്റർ കൂടിയായ കാവ്യ, ഐപിഎൽ ടീമായ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ സിഇഒ എന്ന നിലയിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കിടയിൽ ഏറെ പരിചിതയായത്.
യുകെയിലെ വാർവിക് ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എംബിഎ പൂർത്തിയാക്കിയ കാവ്യ 2019ലാണ് സൺ ടിവി നെറ്റ്വർക്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്റ്ററായി ചുമതലയേറ്റത്. ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിലും താരലേലങ്ങളിലും ടീമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന കാവ്യയ്ക്ക് വലിയ ആരാധകവൃന്ദമുണ്ട്.
അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവാഹത്തിലേക്ക്
അനിരുദ്ധും കാവ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ 2025 മുതലാണ് ശക്തമായത്. ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണെന്നും വിവാഹത്തിനൊരുങ്ങുകയാണെന്നുമുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 2025 ജൂണിൽ വിവാഹവാർത്തകളെ അനിരുദ്ധ് തള്ളിയിരുന്നു.
എന്നാൽ 2026 ജൂണിൽ അനിരുദ്ധിന്റെ അമ്മാവനും നടനുമായ വൈ.ജി. മഹേന്ദ്ര വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നൽകിയതോടെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ വീണ്ടും ശക്തമായി. ഒടുവിൽ ഗ്രീസിൽ നടന്ന വിവാഹത്തിലൂടെ ഇരുവരും പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്.
സംഗീതലോകത്ത് ഹിറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ച അനിരുദ്ധും ഐപിഎൽ വേദികളിൽ ടീമിന്റെ ആവേശമായി നിറഞ്ഞുനിന്ന കാവ്യയും ജീവിതത്തിലും ഒന്നായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ആരാധകർ. ഗ്രീസിലെ മനോഹരമായ വിവാഹനിമിഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ചെന്നൈയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന താരനിബിഡമായ വിവാഹവിരുന്നിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് സിനിമാ-ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ.