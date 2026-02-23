Entertainment

ആട് 3 റിലീസ് തീയതിയായി

ചിത്രം വിശാലമായ ക്യാൻവാസിൽ വൻ മുതൽമുടക്കിലാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്
ആട് 3 പുതിയ പോസ്റ്റർ എത്തി.

ആയുധങ്ങൾ കൈയിലേന്തി, പ്രതിരോധത്തിന്‍റെയും പ്രതികാരത്തിന്‍റെയും രോഷവുമായി ഷാജി പാപ്പനും സംഘവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആട് 3 യുടെ പുതിയ പോസ്റ്റർ എത്തി. മാർച്ച് 19 റിലീസ് ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടാണ് പുതിയ പോസ്റ്റർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഫാന്‍റസി ഹ്യൂമർ ആക്ഷൻ ഴോണറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം റംസാൻ ആഘോഷ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മാർച്ച് പത്തൊമ്പതിന് റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് തന്നെയാണ് മൂന്നാം പതിപ്പിന്‍റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നത്.

പാപ്പനും പിള്ളേരും, കൂടെ ഹോളിവുഡ് നടിയും; ആട് 3 ക്യാരക്റ്റർ പോസ്റ്ററുകൾ എത്തി

ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ്, കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നീ ബാനറുകളിൽ വിജയ് ബാബു, വേണു കന്നപ്പള്ളി എന്നിവർ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രം വിശാലമായ ക്യാൻവാസിൽ വൻ മുതൽമുടക്കിലാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ഷാജി പാപ്പനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജയസൂര്യക്കു പുറമേ വിനായകൻ, സൈജു കുറുപ്പ്, സണ്ണി വെയ്ൻ, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, ഇന്ദ്രൻസ്, അജു വർഗീസ്, വിജയ് ബാബു, ആൻസൺ പോൾ, രൺജി പണിക്കർ, നോബി, ഭഗത് മാനുവൽ, ഡോ. റോണി രാജ്, സുധി കോപ്പ, ചെമ്പിൽ അശോകൻ, നെൽസൺ, ഉണ്ണി രാജൻ പി. ദേവ്, ശ്രിന്ദ, ഹരികൃഷ്ണൻ, വിനീത് മോഹൻ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഇവർക്കൊപ്പം ഹോളിവുഡ് താരം ലാറയും സുപ്രധാന വേഷത്തിലുണ്ട്.

സംഗീതം ഷാൻ റഹ്മാൻ, ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്, എഡിറ്റിങ്- ലിജോ പോൾ, കലാസംവിധാനം - അനീസ് നാടോടി.

