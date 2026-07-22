ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ ബിജെപി വിജയിച്ചു, അത് തടയുന്നതിൽ കോൺഗ്രസും പരാജയപ്പെട്ടു; വിമർശിച്ച് ചന്തു സലിംകുമാർ

ജന്തർമന്തറിൽ നടക്കുന്ന സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണ നൽകി സലിം കുമാറിന്റെ മകനും നടനുമായ ചന്തു. ഒരു പാർട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നതിനർഥം അവരുടെ അടിമയാവുന്ന എന്നതല്ലെന്നും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട് നമ്മൾ അന്ധമായ അനുഭാവം കാണിക്കുന്ന നിമിഷം നമ്മുക്ക് പൗരബോധം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ചന്തു ഫെയ്സ് ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
ബിജെപി ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചുവെന്നും മാത്രമല്ല, പ്രതിപക്ഷമെന്ന നിലയിൽ അത് തടയുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ചന്തു പറയുന്നു. ഭരണകക്ഷി പരാജയപ്പെട്ടാൽ, നമ്മൾ അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. പ്രതിപക്ഷം പരാജയപ്പെട്ടാൽ, നമ്മൾ അവരോടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്നും ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയേക്കാളും വലുത് എപ്പോഴും ജനങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് മറക്കരുതെന്നും ചന്തു പറയുന്നു.
പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ...
ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം
ഞാൻ കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനർഥം ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ ഒരു അടിമയാകണം എന്നാണോ? കോൺഗ്രസ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കണമോ? ഒരിക്കലുമില്ല.
ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട് നമ്മൾ അന്ധമായ അനുഭാവം കാണിക്കുന്ന നിമിഷം, നമ്മൾ പൗരന്മാരെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്നത് നിർത്തുകയും അവരെ ന്യായീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ അവരുടെ ഓരോ തെറ്റുകളെയും ന്യായീകരിക്കുന്നു, തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു, പതുക്കെ അന്ധരായി മാറുന്നു.
ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന നിലയിൽ, നമ്മൾ ഒരു ലളിതമായ കാര്യം മറന്നുപോയി. നമ്മളാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അവരല്ല നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അവർ ജനസേവകരാണ്. അവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്.
അവർ അവരുടെ ജോലി ശരിയായി ചെയ്താൽ, അവരെ ബഹുമാനിക്കുക. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. അവരെ തള്ളിക്കളയുക. വോട്ടിലൂടെ അവരെ പുറത്താക്കുക.
ബിജെപി ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതേസമയം, പ്രതിപക്ഷമെന്ന നിലയിൽ അത് തടയുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടു. ഭരണകക്ഷി പരാജയപ്പെട്ടാൽ, നമ്മൾ അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. പ്രതിപക്ഷം പരാജയപ്പെട്ടാൽ, നമ്മൾ അവരോടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം.
ഇന്ത്യ ഹിന്ദുക്കളുടേതല്ല. ഇന്ത്യ മുസ്ലീങ്ങളുടേതുമല്ല. ഇന്ത്യ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടേതാണ്.
ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യമല്ല. ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിനായി ജനങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാർഗ്ഗം മാത്രമാണത്. ചിലർ ഇതിനെ "അരാഷ്ട്രീയം" എന്ന് വിളിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കുക എന്നതിന്റെ അർഥം എന്ത് വന്നാലും സ്വന്തം പാർട്ടിയെ ന്യായീകരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണെങ്കിൽ, അത് രാഷ്ട്രീയമല്ല. അത് അന്ധമായ വിശ്വസ്തത മാത്രമാണ്.
'അറബിക്കഥ' എന്ന മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു ഡയലോഗ് ഇത് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്:
"എന്തിനേക്കാളും വലുത് ജനങ്ങളാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ജനങ്ങൾ ചേർന്നാണ് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയത്."
ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുചേർന്ന് നീതിക്കായി പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ആ ആശയം എന്നെന്നേക്കുമായി തടഞ്ഞുനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അവരുടെ വായടപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം, പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കാം. എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം അവഗണിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ, കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അവസാനിക്കില്ല—അത് വലിയൊരു വിപ്ലവമായി മാറും. ഒരു വിപ്ലവം ശക്തമായി വളരുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റുകൾ വീഴുമെന്ന് ചരിത്രം കാണിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭരണകൂടവും അതിലെ ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തേക്കാൾ വലുതല്ല.
രാഷ്ട്രീയക്കാരെയല്ല, മൂല്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുക.
പാർട്ടികളെയല്ല, നീതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുക.
പാർട്ടികൾക്ക് മുൻപ് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുക.
ഭരണകൂടങ്ങൾ വരും, പോകും.
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉയരുകയും തകരുകയും ചെയ്യും.
എന്നാൽ ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയേക്കാളും വലുത് എപ്പോഴും ജനങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും.