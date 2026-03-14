ബാലതാരം ദേവനന്ദയുടെ ഒപ്പം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായത് തന്റെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് നടൻ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ. ദേവനന്ദയുടെ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ട് തന്റെ ഉറക്കം പോയിട്ടുണ്ടെന്നും ധ്യാൻ പറഞ്ഞു. കല്യാണമരം എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ധ്യാനിന്റെ പ്രതികരണം.
"എത്ര പ്രൊഫഷണലാണ് ആ കുട്ടി. സെറ്റിൽ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നോട് മിണ്ടിയിട്ടില്ല. ഞാനെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാലേ ഉള്ളൂ. ദേവനന്ദയുടെ ഇന്റർവ്യൂകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട്, എന്റെ ചെറുപ്പക്കാലത്ത് ഞാനെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ലാ എന്നോർത്ത് എന്റെ ഉറക്കം വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രായത്തിൽ ഇതിന്റെ പകുതി പക്വത എനിക്കില്ലായിരുന്നു. ഞാനും അങ്ങനെയാവണമായിരുന്നു.
സെറ്റിൽ പലപ്പോഴും ദേവനന്ദ ക്യാരക്റ്റർ പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോയി സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് അത് മനസിലായത്. അതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഇത് തമാശയല്ല, കാര്യമായി പറഞ്ഞതാണ്' ധ്യാൻ പറഞ്ഞു.