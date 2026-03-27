മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നടി ഉർവശിയാണെന്ന് സംവിധായകനും നടനുമായ എം.എ. നിഷാദ്. ഒരു യുട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് നിഷാദ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
അഭിനേത്രി എന്ന രീതിയിലാണ് താൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞതെന്നും ഉർവശിയെ വെല്ലാൻ ഒരു നടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഉർവശിക്ക് താഴെയാണ് മഞ്ജു വാര്യരും ശോഭനയും പാർവതി തിരുവോത്തുമെല്ലാം എന്നും നിഷാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അഭിനേത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഉർവശിയോളം പോന്ന ഒരു നടിയെ മലയാള സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും മഞ്ജു വാര്യരും ഒരുപാട് നല്ല ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റാണെന്നതിൽ സംശയമില്ലെന്നും നിഷാദ് പറഞ്ഞു. ബോളിവുഡ് നടൻ ഇർഫാന് ഖാന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പാർവതിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെയെന്നും അതൊരു ഭാഗ്യമല്ലെയെന്നും നിഷാദ് ചോദിച്ചു.