സംവിധായകൻ പ്രിൻസ് ജോയ് വിവാഹിതനായി, വധു പൂജ

സംവിധായകൻ പ്രിൻസ് ജോയ് വിവാഹിതനായി. പൂജ അനിത രവീന്ദ്രനാണ് വധു. കൊച്ചിയിൽ വച്ചുനടന്ന ചടങ്ങിൽ സിനിമാരംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു. ഇന്ദ്രൻസ്, സണ്ണി വെയ്ൻ, മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ്, മണികണ്ഠൻ, സരിത ജയസൂര്യ തുടങ്ങിവരാണ് വിവാഹത്തിനെത്തിയത്. അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനാണ്.
കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി സ്വദേശിയായ പ്രിൻസ് സഹസംവിധായകനായാണ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കരിങ്കുന്നം സിക്സസ്, അലമാര എന്നീ സിനിമകളിൽ അസിസ്റ്റന്റായിരുന്നു. 2021ലാണ് സണ്ണി വെയിനിനെ നായകനാക്കി അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി എന്ന സിനിമയിലൂടെ സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനാവുന്നത്. ജയസൂര്യയും വിനായകനും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ടൈറ്റൻസാണ് പ്രിൻസിന്റെ പുതിയ ചിത്രം.