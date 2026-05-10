ജോർജുകുട്ടിയുടെ ജീവിതം ഇനി എങ്ങോട്ട്? ആകാംക്ഷ ഉണർത്തി ദൃശ്യം 3 ട്രെയിൽ
ജോർജ് കുട്ടിയേയും കുടുംബത്തേയും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മലയാളി പ്രേഷകർ. ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷകളേറ്റിക്കൊണ്ട് ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജോർജ് കുട്ടിയുടേയും കുടുംബത്തിനും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പുതിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് ചിത്രം പോകുന്നത്.
ജീത്തു ജോസഫ് തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് നിർമിക്കുന്നത്.ചിത്രത്തിന്റെ അഭിനേതാക്കളും അണിയറപ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിലാണ് ട്രെയിലർ പ്രകാശനം നടന്നത് . ഒരു ദുരന്തത്തിന്റെ വേട്ടയാടലുമായി ജീവിക്കുന്ന ജോർജ് കുട്ടിയുടേയും കുടുംബത്തിന്റേയും സംഘർഷങ്ങളാണ് ദൃശ്യം സിനിമകളെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നത്. ദൃശ്യത്തിൽ തുടങ്ങി... ദൃശ്യം 2വിലും ഈ സംഘർഷം തന്നെയാണ് ജോർജ് കുട്ടിയേയും കുടുംബത്തേയും വേട്ടയാടുന്നത് . ദൃശ്യം3 യിലും അതു തന്നെയാണ് നിഴലിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്പുറത്തുവിട്ട ട്രയിലറിലെ ഭാഗങ്ങൾ.
തന്റെ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിയെട്ടു വർഷത്തെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ രസകരമായ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ജോർജ് കുട്ടി എന്നാണ് മോഹൻലാൽ പറയുന്നത്. ആ ക്യാരക്ടർ എന്താണന്ന് എനിക്കു പോലും അറിയാത്ത തരത്തിൽ ജോർജ് കുട്ടി വേറൊരാളായിമാറി. തന്റെ ഫാമിലി ക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല... അതിനു ഞാൻ വാക്കു തരുന്നു... ആ ഒറ്റ വാക്കിലാണയാളുടെ ജീവിതം'- മോഹൻലാൽ പറയുന്നു.
ദൃശ്യം -3 യിൽ ജോർജ്കുട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് അഭിനയ സാധ്യതകൾ ഏറെയുണ്ടന്ന് സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫും അനുസ്മരിച്ചു. ലോകമെമ്പാടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് ദൃശ്യം .എല്ലാ ഭാഷക്കാരേയും ദേശക്കാരേയും ഒരു പോലെ ആകർഷിച്ച ചിത്രം . അതിന്റെ തുടർച്ചയായി എത്തുന്ന ദൃശ്യം - 3 യും ലോകമെമ്പാടും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. മോഹൻലാലിന്റെ ജന്മ ദിനമായ മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിത്തുകയാണ്.