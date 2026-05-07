മലയാളത്തിലെ ഏക്കാലത്തെയും ക്ലാസിക് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ ജോൺ എബ്രഹാമിന്റെ 'അമ്മ അറിയാൻ' എന്ന ചിത്രം കാൻ 2026 ലോക പ്രീമിയറിൽ പ്രദർശനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ 4കെ പതിപ്പ് മേയ് 16ന് വൈകീട്ട് 3.45ന് കാനിലെ ബുനുവൽ തിയെറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
കാനിൽ ലോക ക്ലാസിക് വിഭാഗത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഏക ഇന്ത്യൻ ചിത്രമാണ് അമ്മ അറിയാൻ. നേരത്തെ ജി. അരവിന്ദന്റെയും സത്യജിത് റേയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഫിലിം ഹെറിറ്റേജ് ഫൗണ്ടേഷന്റേ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ 4കെ പതിപ്പ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്തത്. കാനിലെ സ്ക്രീനിങ്ങോടെ ആഗോള തലത്തിൽ ചിത്രത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. 1986ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിൽ ജോയ് മാത്യുവാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജന പങ്കാളിത്തതോടെ നിർമിച്ച ആദ്യ ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്.