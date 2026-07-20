ബോളിവുഡ് താരം കത്രീന കൈഫ് തന്റെ 43-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷം ഭർത്താവ് വിക്കി കൗശലിനൊപ്പമാണ് ആഘോഷിച്ചത്. ആഘോഷത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതോടെ ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ ആദ്യം പതിഞ്ഞത് കത്രീനയുടെ ലളിതവും അതേസമയം അതീവ സ്റ്റൈലിഷുമായ ഓഫ്-ഡ്യൂട്ടി ലുക്കുകളിലേക്കാണ്.
ആഡംബര ഗൗണുകളോ തിളക്കമേറിയ പാർട്ടി വസ്ത്രങ്ങളോ അല്ല, പകരം ലളിതമായ രണ്ട് സമ്മർ ഡ്രസുകളാണ് താരം പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളുടെയും ആകെ വില 24,000 രൂപ മാത്രമേ ആയുള്ളൂവെന്നാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം.
ആദ്യ ലുക്കിൽ കത്രീന ധരിച്ചത് നീല നിറത്തിലുള്ള, ഒരു മിനി ഡ്രസായിരുന്നു. 17,000 രൂപയായിരുന്നു ഇതിന്റെ വില. മൃദുലമായ ഫാബ്രിക്കിൽ ഒരുക്കിയ ഈ വസ്ത്രം വേനൽക്കാല യാത്രകൾക്കും ബീച്ച് അവധിക്കാലത്തിനും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമായ ഡിസൈനാണ്. ലളിതവും സുന്ദരമായ പ്രിന്റും ചേർന്ന് താരത്തിന് എളിമയും ചാരുതയും ഒരുപോലെ സമ്മാനിച്ചു.
രണ്ടാമത്തെ ലുക്കിൽ താരം തെരഞ്ഞെടുത്തത് പീച്ച് നിറത്തിലുള്ള, എംബ്രോയ്ഡറി വർക്കുകളുള്ള കോട്ടൺ ഡ്രസാണ്. 6600 രൂപ മാത്രമായിരുന്നു ഇതിന്റ വില. അധിക ആഭരണങ്ങളോ ആകർഷക മേക്കപ്പോ ഇല്ലാതെ, സ്വാഭാവിക ഭംഗിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് കത്രീന ഈ ലുക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയത്. തുറന്നിട്ട മുടിയും കുറഞ്ഞ മേക്കപ്പും മിനിമൽ ആക്സസറികളും ചേർന്ന് താരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കി. നിരവധി ആരാധകരാണ് കത്രീനയുടെ പിറന്നാൾ ലുക്കിനെ പ്രശംസിച്ച് രംഗത്തുവന്നത്.
വിക്കി കൗശലും കത്രീനയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ആഘോഷ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും സന്തോഷനിമിഷങ്ങൾ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ, കത്രീനയുടെ മനോഹരമായ ഫാഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പും വലിയ ചർച്ചയായി മാറി.
പാർട്ടി ഗ്ലാമറിനേക്കാൾ സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യത്തിനും സുഖപ്രദമായ വസ്ത്രധാരണത്തിനുമാണ് കത്രീന ഈ ആഘോഷത്തിൽ മുൻഗണന നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഈ രണ്ട് ഓഫ്-ഡ്യൂട്ടി ഡ്രസുകളും ഇപ്പോൾ ഫാഷൻ പ്രേമികൾക്കിടയിൽ പുതിയ ട്രെൻഡായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ലളിതവും ക്ലാസിക് എലഗൻസും ഒരുമിക്കുന്ന കത്രീനയുടെ ഈ പിറന്നാൾ ലുക്കുകൾ, സ്റ്റൈലിന് ആഡംബരം മാത്രം മതിയാകില്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുകയാണ്.