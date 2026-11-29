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കൊച്ചി: മലയാള സിനിമയ്ക്കും കലാരംഗങ്ങൾക്കും ഏറെ ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിൽ പുതിയ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ചു. പ്രമുഖ നിർമാതാവും നടനുമായ ഡോ. മധുസൂദനൻ മാവേലിക്കരയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് 'എം. ഫ്ളിക്സ്' (M Flix) എന്ന പേരിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നവംബർ 24-ന് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സാംസ്കാരിക-സിനിമ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥാണ് സംരംഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. മലയാള സിനിമയ്ക്കും കലാരംഗങ്ങൾക്കും ഏറെ പ്രയോജനകരമാകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് സാധിക്കട്ടെയെന്ന് ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ മന്ത്രി ആശംസിച്ചു.
സിനിമ, വെബ് സീരിയലുകൾ, മൈക്രോ ഡ്രാമകൾ, ഇവന്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, സ്റ്റേജ് ഷോകൾ എന്നിവ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുമെന്ന് മധുസൂദനൻ മാവേലിക്കര ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ധാരാളം നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വിപണന സാധ്യതയില്ലാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അതിലൂടെ നിർമാതാക്കൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കാനുമുള്ള വേദിയാക്കി പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൊച്ചി കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമി ചെയർമാൻ രവീന്ദ്രൻ, സംഗീത നാടക അക്കാഡമി ചെയർമാൻ ജി. വേണുഗോപാൽ, സംവിധായകരായ ജോസ് തോമസ്, വേണു ബി. നായർ, കമ്പനി സി.ഇ.ഒ റെയ്സ് സിദ്ദിഖ് എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.