ഫെബ്രുവരി 24ന് വിവാഹം; വേദിയിൽ സന്തോഷ വാർത്ത പങ്കുവെച്ച് വേടൻ

തൃശൂർ: റാപ്പർ വേടൻ വിവാഹിതനാകുന്നു. എഴുത്തുകാരി നവമി ലതയാണ് വധു. ഫെബ്രുവരി 24ന് തൃശൂരിലാണ് വിവാഹം. ചെറിയ ചടങ്ങായിരിക്കുമെന്നും രജിസ്റ്റർ വിവാഹമാണെന്നും വേടൻ പറഞ്ഞു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂരിൽ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഹാപ്പിനെസ് ഫെസ്റ്റിവലിലാണ് വേടൻ വിവാഹ വാർത്ത വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു വേടൻ. വേദിയിൽ വെച്ച് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം,വി. ഗോവിന്ദൻ വേടനെ പൊന്നാട അണിയിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്ശേഷം സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ എം.വി. ഗോവിന്ദനാണ് വേടന്റെ വിവാഹ വാർത്ത ആദ്യം പങ്കുവെച്ചത്. പിന്നാലെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിലും വേടനും ഈ വാർത്ത ശരിവെച്ചു.
മാഷ് പറഞ്ഞത് പോലെ 24 തീയതി എന്റെ രജിസ്റ്റർ മാര്യേജാണ് എന്ന് വേടൻ പറഞ്ഞു. നവമിയും വേടനും ഏറെക്കാലമായി പ്രണയത്തിലാണ്. പൊതുപരിപാടികളികൾക്കെല്ലാം വേടനൊപ്പം നവമി ലതയും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്.