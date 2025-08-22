Entertainment

ഓണം കളറാക്കാൻ മോഹൻലാലിന്‍റെ 'ഹൃദയപൂർവം'; റിലീസ് ഓഗസ്റ്റ് 28ന്

മാളവികാ മോഹനും, സംഗീത യുമാണ് നായികമാർ
Mohanlal's 'Hridayapoorvam' to make Onam colourful; Release on August 28th

ഓണം കളറാക്കാൻ മോഹൻലാലിന്‍റെ 'ഹൃദയപൂർവം'; റിലീസ് ഓഗസ്റ്റ് 28ന്

Updated on

ആശിർവ്വാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂർ നിർമ്മിച്ച് സത്യൻ അന്തിക്കാട് , മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹൃദയപൂർവ്വം എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. ഓഗസ്റ്റ് 28ന് പ്രദർശനത്തിനെത്തും. മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലെ ഏറെ കൗതുകമുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് സത്യൻ അന്തിക്കാട് മോഹൻലാലിന്‍റേത്. ആ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാനുള്ള എല്ലാ ചേരുവുകളും കോർത്തിണക്കി ത്തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ അവതരണം.

പ‌ുനെയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥാ പുരോഗതി. പരിമിതമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ഹൃദ്യമായ ഒരു കഥ മനോഹരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുക യാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ. ബന്ധങ്ങളുടെ കെട്ടുറപ്പ് വളരെ പ്ലസന്‍റ് ആയി അവതരിപ്പിക്കുക യാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെയെന്ന് സംവിധായകനായ സത്യൻ അന്തിക്കാട് പറഞ്ഞു. മാളവികാ മോഹനും, സംഗീത യുമാണ് നായികമാർ.

സംഗീത് പ്രതാപ്, ലാലു അലക്സ്, സിദ്ദിഖ്, ബാബുരാജ്, സബിതാ ആനന്ദ് എന്നിവരും പ്രധാന താരങ്ങളാണ്.

അഖിൽ സത്യന്‍റെ കഥക്ക് ടി.പി. സോനു തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഗാനങ്ങൾ - മനു മഞ്ജിത്ത്, ബി.കെ. ഹരിനാരായണൻ, സംഗീതം - ജസ്റ്റിൻ പ്രഭാകർ, ഛായാഗ്രഹണം - അനു മൂത്തേടത്ത്.

എഡിറ്റിംഗ്- കെ. രാജഗോപാൽ

mohanlal
sathyan anthikad

Trending

No stories found.

Latest News

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com