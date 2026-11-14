രക്തചന്ദനക്കൊള്ള നടത്തുന്ന മമ്മൂട്ടി, സീക്രട്ട് ഏജന്റ് ധനുഷ്; പുഷ്പ-ധുരന്ധർ മിക്സിൽ സായ് പല്ലവി പൊലീസ് | Video
AI generated summary, newsroom reviewed
ചെന്നൈ: ഏഴു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം മമ്മൂട്ടി തമിഴ് സിനിമയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്ന 'ഓം' ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. 'അമരൻ' സംവിധായകൻ രാജ്കുമാർ പെരിയസാമിയുടെ ചിത്രത്തിൽ ധനുഷും മമ്മൂട്ടിയും സായ് പല്ലവിയും ശ്രീലീലയും ഒന്നിക്കുന്നു. ധനുഷും മമ്മൂട്ടിയും ആദ്യമായി ഒരുമിച്ച് സ്ക്രീനിലെത്തുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. നവംബർ 20-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
തിരുമലയിൽ ലൗഡ്സ്പീക്കറിൽ മുഴങ്ങുന്ന സുപ്രഭാതത്തോടെയാണ് ട്രെയിലർ തുടങ്ങുന്നത്. "ഇതിലെ ചില സംഭവങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ നടന്നതാണ്" എന്ന ഡിസ്ക്ലെയ്മറും കാണാം. രക്തചന്ദനക്കടത്ത് വ്യാപകമായ രണ്ടു ക്ഷേത്രനഗരങ്ങൾക്കിടയിലാണ് കഥ. കള്ളക്കടത്ത് തടയാൻ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിലെ അംഗമായ 'ഡി-402' ആയാണ് ധനുഷ് എത്തുന്നത്. ജോലിയുടെ സ്വഭാവം കാരണം ഭാര്യയെയും മകനെയും ആരും അറിയരുതെന്ന നിബന്ധനയിൽ മനംനൊന്തു കഴിയുന്ന ഭാര്യയായി ശ്രീലീല.
കള്ളക്കടത്തുകാരനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ റെഡ് ഹിൽസ് കാർത്തികേയൻ എന്ന ബർമ കാർത്തികേയൻ സിയ ആണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രം. നസീറുദ്ദീൻ ഷായും പ്രധാന വേഷത്തിൽ. സായ് പല്ലവി എഎസ്പി നിത്യ റെഡ്ഡിയാണ്, താരത്തിന്റെ ആദ്യ പൊലീസ് വേഷം. രാമായണയിലെ സീത ലുക്കൊക്കെ വിട്ട്, ഷോർട്ട് ഹെയറിൽ പൊലീസ് യൂണിഫോമും തോക്കും ആക്ഷനുമൊക്കെയായാണ് സായ് പല്ലവി എത്തുന്നത്.
സിയയുടെ സംഘത്തിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി കള്ളക്കടത്തിന്റെ വേരറുക്കാൻ ധനുഷിന്റെ കഥാപാത്രം ശ്രമിക്കുന്നതോടെ കഥ മുറുകുന്നു. കാര്യങ്ങൾ കൈവിടുമ്പോൾ നിത്യ 'ഓപ്പറേഷൻ മോൾ' (ഓം) ആരംഭിക്കുന്നിടത്താണ് ട്രെയിലർ അവസാനിക്കുന്നത്.
'പുഷ്പ', 'ധുരന്ധർ' താരതമ്യങ്ങൾ അനിവാര്യമാക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണ് ട്രെയിലറിലുള്ളത്. രക്തചന്ദനക്കടത്തും സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരാളെ കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതിന്റെ സൂചനയും 'പുഷ്പ'യെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ ക്രൈം ലോർഡിന്റെ സംഘത്തിൽ രഹസ്യമായി ചേരുന്ന നായകൻ ആദിത്യ ധറിന്റെ 'ധുരന്ധറി'നെയും ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
ടീസർ ഇറങ്ങിയപ്പോഴും 'പുഷ്പ' താരതമ്യം ഉയർന്നിരുന്നു. ജൂണിലെ ഒരു ചടങ്ങിൽ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ച രാജ്കുമാർ, അന്നു കണ്ടത് ഒരു പ്രാഥമിക കാഴ്ച മാത്രമാണെന്നും ആ ചിത്രവുമായി 'ഓമി'ന് ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ട്രെയിലർ കഥ വല്ലാതെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന അഭിപ്രായവും ഉയരുന്നുണ്ട്.
'രംഗൂൺ' (2017) എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അരങ്ങേറിയ, ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവ് കൂടിയായ രാജ്കുമാറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് 'ഓം'. 2024-ൽ 'അമരൻ' സംവിധാനം ചെയ്തു. വണ്ടർബാർ ഫിലിംസും ആർടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസുമാണ് നിർമാതാക്കൾ. ഇന്ദ്രൻസ്, സഞ്ജയ് സ്വരൂപ്, രേണു ദേശായി എന്നിവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. രജനീകാന്തിന്റെ 'ജയിലർ 2', സൂര്യയുടെ 'സീൻ' എന്നിവയുമായുള്ള ക്ലാഷ് ഒഴിവാക്കാൻ റിലീസ് രണ്ടു തവണ മാറ്റിവച്ചിരുന്നു.
AI generated summary, newsroom reviewed