അഭിഭാഷകനായി വടിവേലു; 'പോർമുഴക്ക'വുമായി 'പൊങ്കാല'യുടെ സംവിധായകൻ

പൂർണമായും കോടതി പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയാണിത്.
പൊങ്കാല എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ എ.ബി. ബിനിൽ തമിഴിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. പോർമുഴക്കം എന്ന ചിത്രമാണ് ബിനിൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. വടിവേലുവാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എ മണി ലാന്‍റ്, ഗോൾഡ് പ്രൊഡക്ഷൻസാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. പൂർണമായും കോടതി പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയാണിത്.

സത്യസന്ധനും ധൈര്യശാലിയുമായ ഒരു പബ്ലിക്ക് പ്രോസിക്ക്യൂട്ടറുടെ കഥാപാത്രമായാണ് വടിവേലു എത്തുന്നത്. മറ്റ് അഭിനേതാക്കളുടേയും, അണിയറ പ്രവർത്തകരുടേയും നിർണയം പൂർത്തിയായി വരുന്നു. ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരത്തിൽ ചെന്നൈയിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും.

