"ഒരു തരം വിരസതയും ഈഗോയും ഞങ്ങളെ ബാധിച്ചു": ലിസിയുമായി പിരിയാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞ് പ്രിയദർശൻ

10 വർഷത്തെ വേർപിരിഞ്ഞുള്ള ജീവിതത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ഇരുവരും ഒന്നിച്ചത്
priyadarshan revieled the reason behind divorce

ലിസിയും പ്രിയദർശനും

സംവിധായകൻ പ്രിയദർശനും നടി ലിസിയും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു എന്ന വാർത്ത ആരാധകർ ഏറെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഏറ്റെടുത്തത്. ഇപ്പോൾ തങ്ങൾ വേർപിരിയാനുണ്ടായ കാരണം എന്തെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രിയദർശൻ. 32 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിൽ തങ്ങൾക്കിടയിൽ വിരസതയും ഈഗോയുമുണ്ടായപ്പോഴാണ് അകലാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കുറച്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരസ്പരം മിസ് ചെയ്തെന്നും അങ്ങനെ ഒന്നിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നെന്നും പ്രിയദർശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘‘മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിനിടയിൽ ഒരുതരം വിരസതയും ഈഗോയും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്നു. അതുകുറച്ചു കടുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് പിരിയുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. കുറച്ചുവർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം മിസ്സ് ചെയ്യുന്നതായി തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു, അത്രേയുള്ളൂ. നമുക്കൊരു കൂട്ട് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമാണ്.’’- പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞു.

10 വർഷത്തെ വേർപിരിഞ്ഞുള്ള ജീവിതത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ഇരുവരും ഒന്നിച്ചത്. ഒരുമിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും എന്നാൽ വീണ്ടും ഒരു വിവാഹത്തേക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല എന്നുമാണ് മിഡ്- ഡേയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത്. 1990ലാണ് പ്രിയദർശനും ലിസിയും വിവാഹിതരാവുന്നത്. 2016ൽ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുകയായിരുന്നു.

