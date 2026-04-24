സൂപ്പർ ഹിറ്റ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രം കളങ്കാവലിന്റെ സംവിധായകൻ ജിതിൻ കെ. ജോസിന്റെ പുതിയ സിനിമയിൽ ജയസൂര്യ നായകനാകുന്നു. ഓർഡിനറി, അനാർക്കലി എന്നീ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾക്കു ശേഷം മാജിക് മൂൺ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ രാജീവ് ഗോവിന്ദനാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
കൊച്ചിയിലെ ഇടപ്പള്ളി അഞ്ചുമന ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജാ ചടങ്ങുകൾ നടത്തി. മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായിരുന്ന സച്ചിയുടെ പത്നി സിജിയും സഹോദരി സജിതയും ചേർന്ന് ടൈറ്റിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു.
റാഫിയും ജിതിൻ കെ. ജോസും ചേർന്നാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. വിപരീത ആരാധനാക്രമങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന സമൂഹങ്ങളുടെ കഥ ഫാന്റസി, ത്രില്ലർ ജോണറിൽ അവതരിപ്പിക്കും.
മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ പോപ്പുലറായ 'കറുത്തച്ചനൂട്ട്' എന്ന സങ്കൽപ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കഥാതന്തു എന്ന സൂചന പ്രേക്ഷകരുടെ കൗതുകവും ആകാംക്ഷയും വർധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വിഷയമാണ് സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
നൈല ഉഷ, വിജയ് ബാബു, നിരഞ്ജന അനൂപ്, മുബിൻ എം. റാഫി, ജിബിൻ ഗോപിനാഥ് എന്നിവരും സുപ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. കളങ്കാവൽ ടീമിലെ മിക്ക പ്രധാന സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുകയാണ്. ക്യാമറ ഫൈസൽ അലി, സംഗീതം മുജീബ് മജീദ്, എഡിറ്റിംഗ് പ്രവീൺ പ്രഭാകർ.
വലിയ മുതൽമുടക്കിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഡെൻമാർക്ക്, അയർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലും, മൂന്നാർ, വട്ടവട, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലുമായാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.