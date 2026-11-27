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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സ് ഓഫിസ് വിജയങ്ങളിലൊന്നായി മാറുന്ന 'രാമായണ' യുടെ അണിയറപ്രവർത്തകരെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ അഭിനന്ദിച്ചു. നിർമാതാവ് നമിത് മൽഹോത്ര, സംവിധായകൻ നിതേഷ് തിവാരി, അഭിനേതാക്കളായ രൺബീർ കപൂർ, സായ് പല്ലവി എന്നിവർ ഡൽഹിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചു.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ ഇതിഹാസങ്ങളിലൊന്നിനെ ഇത്ര വലിയ സിനിമാറ്റിക് സ്കെയിലിൽ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിച്ചതിനാണ് അഭിനന്ദനമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. നവംബർ അഞ്ചിനു ലോകമെങ്ങും റിലീസ് ചെയ്ത 'രാമായണ: പാർട്ട് 1' ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വമ്പൻ നേട്ടങ്ങളുമായാണു മുന്നേറുന്നത്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 27 രാജ്യത്തു 'ഓൾ-ടൈം നമ്പർ 1' ചിത്രമായി ഇതു മാറിയെന്നു നിർമാതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ലോകവ്യാപകമായ ആകെ വരുമാനം 2,000 കോടി രൂപയ്ക്കടുത്തെത്തിയെന്നാണു വ്യാപാര റിപ്പോർട്ടുകൾ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ റെക്കോർഡുകൾ തകർക്കുമെന്നാണു ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ഓസ്കർ ജേതാക്കളായ ഹാൻസ് സിമ്മറും എ.ആർ. റഹ്മാനും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച ചിത്രമാണിത്. എട്ടു തവണ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ വിഎഫ്എക്സ് സ്റ്റുഡിയോ ഡിഎൻഇജിയാണു ദൃശ്യങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ. രണ്ടു ഭാഗമായി ഇറങ്ങുന്ന ചിത്രപരമ്പരയുടെ ആദ്യ ഭാഗമാണിത്. രണ്ടാം ഭാഗം അടുത്ത വർഷം റിലീസ് ചെയ്യും.
രൺബീർ കപൂർ, സായ് പല്ലവി, യഷ് എന്നിവരാണു പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ. ഡൽഹിയിൽ അമിത് ഷായെ കാണുംമുൻപു രൺബീറും നമിതും നിതേഷ് തിവാരിയും ഗുരുദ്വാര ബംഗ്ലാ സാഹിബ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. മികച്ച പ്രേക്ഷക-നിരൂപക പ്രതികരണം നേടി ലോകമെമ്പാടും ചിത്രം പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്.