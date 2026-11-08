ചരിത്രക്കുതിപ്പുമായി 'രാമായണം'; ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിൽ 375.50 കോടി വാരി

ന്യൂഡൽഹി: രൺബീർ കപൂർ, സായ് പല്ലവി, യാഷ് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണം' ബോക്സ് ഓഫിസിൽ വൻ വിജയം നേടി മുന്നേറുന്നു. റിലീസ് ചെയ്ത് ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിൽ തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ 375.50 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം കളക്ഷൻ നേടിയത്.
നവംബർ 5-ന് ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായുള്ള സിനിമാറ്റിക് ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പാണ്. ചിത്രത്തിൽ ശ്രീരാമനായി രൺബീർ കപൂറും സീതയായി സായ് പല്ലവിയും രാവണനായി കന്നഡ സൂപ്പർതാരം യഷും വേഷമിടുന്നു.
ട്രേഡ് ട്രാക്കിങ് വെബ്സൈറ്റായ സാക്നിൽകിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ചിത്രത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 218.25 കോടി രൂപയാണ്. ശ്രീരാമന്റെ വനവാസവും സീതാപഹരണവും നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടവുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയം. ഓസ്കർ ജേതാവ് ഹാൻസ് സിമ്മറും എ.ആർ. റഹ്മാനും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
നമിത് മൽഹോത്രയുടെ പ്രൈം ഫോക്കസ് സ്റ്റുഡിയോസും ഡിഎൻഇജിയും (DNEG) യഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്നാണ് നിർമാണം. സണ്ണി ഡിയോൾ, അനുപം ഖേർ, കാജൽ അഗർവാൾ, ലറ ദത്ത തുടങ്ങിയ വൻ താരനിരയും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.