തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന് പത്താം ദിവസത്തിലും കേരളത്തിന് മുഖ്യന്ത്രിയായിട്ടില്ല. മേയ് 23 ന് സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടെത്താനാവാതെ വന്നാൽ കേരളം രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലേക്ക് കടക്കും.
ഇപ്പോഴിതാ അങ്ങനെ കേരളം കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ആയാൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ആക്കുവാൻ അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്. താൻ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ആയാൽ ചെയ്യുന്ന 37 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ഫെയ്സ് ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
മദ്യം നിരോധിക്കും, സ്കൂളിലും, കോളേജിലും രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കും, ജയിലുകളിൽ നോൺ വെജ് നൽകുന്നത് നിർത്തും, സ്കൂൾ അവധിയിൽ മാറ്റം വരുത്തും തുടങ്ങിയവയാണ് സന്തോഷ് കുറിച്ചത്.
ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ...
കേരളത്തിൽ യോഗ്യരായ മുഖ്യമന്ത്രി ആരും ഇല്ലാത്തതിനാൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം മെയ് 24 മുതൽ ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് ചിലർ പറയുന്നത് കേട്ടു. അങ്ങനെ കേരളം കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ആയാൽ എന്നെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ആക്കുവാൻ അപേക്ഷ നൽകുന്നു.
ബയോഡാറ്റ
DOB....8-4-1983
ജനന സ്ഥലം......(പറയൂല)
Height/Weight/വയറിന് ചുറ്റും...165cm/64 kg/83 cm
Blood group....B+
യോഗ്യത.....Civil engineering, BA English, MA Hindi, Bachelor of Acadamic Law, Stenography, Type writing, PGDCA, Psychology Etc..
അറിയാവുന്ന ഭാഷകൾ... ഹിന്ദി, ശുദ്ധ മലയാളം, കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ, നല്ല തെറി ഭാഷ etc. തമിഴ്, കന്നഡ കൊഞ്ചം, കൊഞ്ചം അരിയും . നിരവധി പ്രസ് മീറ്റിംഗിൽ തിളങ്ങി..
Experience.... ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ കുറെ പേരെ പഞ്ഞിക്കിട്ട പരിചയം ..12 സിനിമകൾ ചെയ്തു.. "മലയാളി house" സൂര്യ ടിവി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തു..
ഇഷ്ടപ്പെട്ട dress.... T shirt, നീല ജീൻസ്
ഇഷ്ട ഭക്ഷണം...തേനും പാലും, 50 gr steel cut oats, 65 gr ബസ്മതി അരിയുടെ ഊണ് ഒരു നേരം, ആപ്പിൾ, മാങ്ങ, ഓറഞ്ച്, മുന്തിരി, വത്തക്ക, അണ്ടി പരിപ്പ്, ബദാം, പിസ്ത, വാൾനട്ട്, ഈന്തപ്പഴം, കടല, ചെറുപയർ, ചെറു നാരങ്ങ, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, .,2 ലിറ്റർ വെള്ളം. etc..( സ്വഭാവം കൊണ്ട് "പഞ്ചാര" ആണെങ്കിലും വീട്ടിൽ പഞ്ചസാര, ഉപ്പ്, മുളക്, പുളി, എണ്ണ കഴിക്കില്ല)
സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ആയാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ...
1) ഉടനെ മദ്യം നിരോധിക്കും.. ലോട്ടറി തുടരും..സ്കൂളിലും, കോളേജിലും രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കും.
2) 1,50,000 ത്തിൽ കൂടുതൽ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാരുടെ ശമ്പളം ഒന്നര ലക്ഷമായി നിജപെടുത്തും
3)ജയിലിൽ ചിക്കൻ, മട്ടൺ, beef, മീൻ അടക്കം നോൺ വെജി അവസാനിപ്പിക്കും.. വെജി ഭക്ഷണം മാത്രം കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന 640 രൂപ, 500 രൂപ കൂലിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കും. ആരെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്ത് ജയിലിൽ കിടന്നാൽ അവരുടെ ഭക്ഷണ ചിലവ് അവരുടെ വീട്ടുകാർ സർക്കാരിന് ഓരോ മാസവും തരണം എന്നു നിയമം കൊണ്ട് വരും. അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളികളുടെ ബാങ്കിൽ നിന്നും എടുക്കും.
4) പുതിയ സംരംഭകർക്കു അധികം നിയമ നൂലാമാല ഇല്ലാതെ പുതിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങുവാൻ സഹായിക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു നൂറു ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും NOC വാങ്ങുന്ന പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കും. ഇതോടെ കേരളം ബിസിനസ് ഫ്രണ്ട്ലി ആകും. അങ്ങനെ കേരളത്തിന് ഒരു ഇമേജ് വന്നാൽ പരമാവധി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി സർക്കാർ ഫണ്ട് നശിപ്പിക്കാതെ തന്നെ വിദേശ നിക്ഷേപം കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും..
5) മലപ്പുറം ജില്ല വിഭജിക്കും.. തിരൂർ, മഞ്ചേരി എന്നീ പേരുകളിൽ പുതിയ ജില്ലകളാവും.. പുതിയൊരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വരുന്നതോടെ 300 കോടിയുടെ അധിക വികസനം അവിടെ നടക്കും.
6) തെരുവ് നായ ശല്യം ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കുവാൻ അവയെ വന്ദ്യം കരണം ചെയ്ത് പ്രതേക ഷെൽട്ടറിൽ മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും. അതോടെ കേരളത്തിൽ തെരുവ് നായ ശല്യം ഇല്ലാതാകും. പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോര്പറേഷൻ പ്രതേക ഫണ്ട് ഇതിനായി കൊടുക്കും.
7)ഭിക്ഷാടനം നിരോധിക്കും. ഭിക്ഷക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം മാത്രമേ നൽകാവു എന്നും നിയമം കൊണ്ട് വരും.. ചാരിറ്റി സഹായത്തിനായി ലൈവ് ഇട്ടു അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നവർ അതിന്റെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്തുവാൻ ആ വീഡിയോയിൽ SP റാങ്കിൽ ഉള്ള പോലീസുകാരിൽ നിന്നോ, സർക്കാർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ വഴിയോ മാത്രം വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിനു വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അനുവദിക്കില്ല. SBI യുമായി ചേർന്ന് പ്രതേക ചാരിറ്റി special അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങും. ഇതോടെ കിട്ടുന്നതിന്റെ 50:50 അടിച്ചു മാറ്റുന്ന "നന്മ മരങ്ങൾ " ജോലി അവസാനിപ്പിക്കും എന്നു കരുതാം.
KSRTC അടക്കം എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും CCTV നിർബന്ധം ആക്കും... 1500 square ഫീറ്റിന് മുകളിൽ ഉള്ള എല്ലാ വീട്, commercial കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നാല് ഭാഗവും CCTV നിർബന്ധം ആക്കും.
9) ഇതുവരെ വിമാനം, കപ്പൽ, ട്രെയിൻ യാത്രകൾ നടത്താത്ത ആളുകൾക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കും. കേരളത്തിലെ എല്ലാവരെയും ഹാപ്പി ആക്കുന്നത് ലക്ഷ്യം
10) പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ടൂറിസത്തിലാണ് ടൂറിസത്തിൽ ലോകത്ത് തന്നെ വലിയ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം... Tourist hub ആക്കും.. പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൂടി ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. ലോഡ്ജിങ് കൂടുതൽ എളുപ്പം ആക്കും.
11) കഞ്ചാവ് മാഫിയ (MDMA), അവയവ മാഫിയ ഒക്കെ പൂട്ടുവാൻ പോലീസിന് ഫുൾ ഫ്രീഡം കൊടുക്കും..
12) ആഴ്ചയിലെ ഒരു ദിവസം ഉച്ചക്ക് ശേഷം ജനങ്ങളുമായി ഓൺലൈൻ ആയി സംവദിക്കും. പരാതി നൽകുവാൻ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കും ട്ടോ. അതിൽ മേൽ നടത്തിയ നടപടികളും അറിയിക്കും.
13) school may 2 ന് തുറക്കും. എന്നിട്ട് മഴക്കാലം തുടങ്ങിയാൽ ജൂൺ, july, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ രണ്ട് തവണയായി 15 ദിവസം വീതം അവധി കൊടുക്കും.
14) സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ശനിയാഴ്ച്ച അവധി ആക്കും. പകരം 10 മുതൽ 5 ന് പകരം 9:15 am to 5:30 pm ആക്കും.. അവർക്കു എല്ലാ വർഷവും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ടൂർ പോകുന്നത് നിർബന്ധം ആക്കും. ഇതിനായി 5 ലീവും, യാത്ര കൂലിയും സർക്കാർ വഹിക്കും.
15) പുതിയ road നിർമാണം പെട്ടെന്ന് ഏറ്റെടുക്കില്ല.. ആദ്യം നിലവിൽ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പ്രധാന റോഡുകളും, കട്ട് റോഡുകളും, പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളും റിപ്പയർ ചെയ്യിക്കും. അതിനു ശേഷം മാത്രം ഇനി പുതിയ road.
16) എല്ലാ മലയാളികളും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അൽപ സമയം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് നിർബന്ധം ആക്കും. ഇതിനായി കുടുംബശ്രീ യെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുവാൻ ഏല്പിക്കും. ഇതിലൂടെ ജീവിത ശൈലീ രോഗങ്ങൾ കുറയും.
17) എല്ലാ പഞ്ചായത്ത്, കോര്പറേഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി യിലും സർക്കാർ sponsored ഹോട്ടലുകൾ തുടങ്ങും. അവിടെ 25 രൂപയ്ക്കു ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം, 15 രൂപയ്ക്കു breakfast, 15 രൂപയ്ക്കു രാത്രിയിൽ ചപ്പാത്തിയും വെജി കറിയും കൊടുക്കും.
18) 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ, അവിവാഹിതർ ആയ എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും 3,000 രൂപ വെച്ചു മാസം കൊടുക്കും. പിന്നീട് ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടവരെയും, സീരിയസ് അസുഖം കാരണം തീർത്തും കിടപ്പിലായവരെയും പരിഗണിക്കും.
19) KSRTC യിൽ ലാഭം ആകുന്നത് വരെ പുതിയ നിയമനം നടത്തില്ല. നിലവിൽ ഓടുന്ന മുഴുവൻ റൂട്ടുകളും പുനപരിശോധിച്ചു കുറേ ബസ് റൂട്ടുകൾ മറ്റു റൂട്ടുകളിൽ ഓടിക്കും. KSRTC ടൂർ പാക്കേജ് കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കും.. ശബരിമല സീസണിൽ തീർത്താടകരിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന അധിക പൈസ ഒഴിവാക്കി സാധാരണ fare മാത്രം വാങ്ങും. ജോലി എടുക്കാതെ ശമ്പളം വാങ്ങുവാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല.
20) അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരെ മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആക്കി സർക്കാർ school, കോളേജ് കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ കൊണ്ട് വന്നു കിടുവാക്കും. സംസ്ഥാനം വിട്ടു പോയ, രാജ്യം വിട്ടു പോകുവാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചു അവരുടെ പ്രശ്നം അനുഭാവപൂർവം പരിഗണിക്കും.
21) സദാചാര പോലീസ് കളിക്കുവാൻ ആരെയും സമ്മതിക്കില്ല. പ്രായപൂർത്തി ആയ ഒരു പുരുഷനും, പ്രായ പൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയും പഞ്ചാര അടിക്കുന്നത് നിയമ പ്രകാരം ഒരു തെറ്റല്ല എന്നു സദാചാര "ആങ്ങള " മാരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിൽ ആക്കിപ്പിക്കും. ഇതിനായി കുറച്ചു പബ്ലിക് വീഡിയോസ് ഇടും. ലോഡ്ജിലും മുറി എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തേണ്ട എന്നു നിർദേശം കൊടുക്കും. ഏതു പാതി രാത്രിയും കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പുറത്തു സുരക്ഷിത ആയി ഇറങ്ങാനാകും.
22) ഹെൽമെറ്റ് വേട്ട അധികം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി ചെയ്യേണ്ട എന്നു പോലീസിന് നിർദേശം കൊടുക്കും. സ്വന്തം ജീവനിൽ താല്പര്യം ഉള്ളവർ വേണമെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കട്ടെ. ഇനി അപകടം പറ്റിയാൽ തലയ്ക്കു പരിക്ക് പറ്റിയാൽ ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കേണ്ട എന്നു തീരുമാനിക്കും.. അത്രതന്നെ..
23)ഗ്രാമസഭ എല്ലാ വാർഡിലും strong ആക്കും. അവർക്കു ഫണ്ടും കൊടുക്കും. എല്ലാ വാർഡിലും 45 + പ്രായവും നിയമത്തിൽ വിവരവുമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയ വാർടനും, ഒരു പുരുഷനായ retired പോലീസ് or മിലിറ്ററി or LLB കഴിഞ്ഞ warden ശമ്പളം കൊടുത്തു വെക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ഓരോ വാർഡിലും
വീട്ടിലെ ആർക്കെങ്കിലും അസുഖം ബാധിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ ആയാൽ ആ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം free ആയി എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. വിവാഹം, മരണം, മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇവർ സഹായിക്കും. എല്ലാ വീട്ടിലെയും താമസിക്കുന്നവരുടെ ഫുൾ details ഇവർ സൂക്ഷിക്കണം. ബംഗാളികൾ വാടകക്ക് വാർഡിൽ എവിടെ എങ്കിലും താമസിച്ചാൽ അവരുടെ ആധാർ കാർഡ്, election ID അടക്കം ഇവർ സൂക്ഷിക്കണം.
24) കേരളത്തിൽ വന്നു സ്ഥിരം ജോലി ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അല്ലാത്ത എല്ലാ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളും നിർബന്ധമായും ഒരു പുതിയ ആപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധം ആക്കും. നിർമാണ മേഖലയിലെ ഓണർ ഇവരെല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർ അല്ലേ എന്നു പരിശോധിച്ചിട്ടേ ജോലി കൊടുക്കാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ഫൈൻ ഈടാക്കും.
25) ജനങ്ങളുടെ സന്തോഷം വർധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാകും ഭരണ നേട്ടമായി നോക്കുന്നത്. അതിനായി ഓരോ വോട്ടര്മാറ്ക്കും ഓരോ ID നൽകി എല്ലാ വർഷവും ഓൺലൈൻ ആയി അത് അളക്കും.
26) സർക്കാർ വക കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുവാൻ ഒരു പുതിയ youtube chaannal, ഫേസ്ബുക്, instagram രാഷ്ട്രീയം കലർത്താതെ തുടങ്ങും.
27)മദ്യവും, ലോട്ടറിയും, ഹെൽമെറ്റ് etc പെറ്റി, ഭൂനികുതികൾ, മറ്റ് അല്ലറ ചില്ലറ സേവന നിരക്കുകൾ, ഫീസുകൾ, ജി എസ് ടി …. കൂടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള കടം വാങ്ങി ജീവിക്കുക എന്ന കേരള രീതി അവസാനിപ്പിക്കും.. പുതിയ നികുതി സാധ്യത പരിശോധിക്കണം..
28) കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മികച്ച ആരോഗ്യം എന്ന ആശയമാണ് നടപ്പിൽ ആക്കുക..
ഒരു വ്യവസായം അടച്ചു പൂട്ടാൻ നാലുപേരുള്ള ഒരു ഈർക്കിലി പാർട്ടി വിചാരിച്ചാലും നടക്കും. ഒരു സംരംഭവും, ഫാക്ടറിയും, ആശുപത്രിയും അടച്ചു പൂട്ടുന്ന പ്രവണത ഇനി ഉണ്ടാക്കില്ല.. സമരക്കാരുമായി സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തും.
29) പകർച്ച വ്യാധികൾക്ക് എതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കും.. പുഴ മലിനമാക്കാതെ നോക്കും..
30) പുതിയ എല്ലാ കടകൾക്കും തറ നിരപ്പിൽ നിന്നും ഒരു നില താഴേക്കു വാഹന പാർക്കിങ്ങിനു നിർബന്ധം ആക്കും.
31) രാത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വനിതാ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ bus സ്റ്റാൻഡ്, railway, എയർപോർട്ട് എത്തുവാനും തിരിച്ചു വീട്ടിൽ എത്തുവാനും സഹായിക്കുന്നു..ഇതിനായി ഒരു വനിതാ ആപ്പ് കൊണ്ട് വരും.
32) മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ മിനിമം വിവരമുള്ളവരെ മാത്രം ആരോഗ്യ മന്ത്രി ആക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം അസുഖം വന്നാൽ, ജീവഭയം ഇല്ലാതെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സ നേടാവുന്നതേ ഉള്ളു എന്നാ രീതിയിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ആരോഗ്യ മേഖല മെച്ചപ്പെടുത്തും..
33) സ്കൂൾ, കോളേജ് special class ഒക്കെ ഓൺലൈൻ മാത്രമാക്കും.. ഫെസ്റ്റിവൽ, കോളേജ് day , ടൂർ ഒക്കെ ഹോളിഡേയ്സ് മാത്രമാക്കും.
34) മന്ത്രിമാരുടെ, MLA PA മാരുടെ എണ്ണം, പെൻഷൻ കുറയ്ക്കും
35) electricity ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ലിൽ പ്രായോഗികമായി ചിലവ് ചുരുക്കൽ പദ്ധതി കൊണ്ട് വരും.
36) പുതുതായി വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കുള്ള പെർമിറ്റ് ഫീസ്, മറ്റു tax കുറയ്ക്കും.
37) MLA, മിനിസ്റ്റർ അവർക്കുള്ള Personal സ്റ്റാഫ് നന്നായി കുറയ്ക്കും. 2 വർഷം പണി എടുത്താൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനുള്ള പെൻഷൻ അവസാനിപ്പിക്കും. ഗവണ്മെന്റ് തല അനാവശ്യ ചിലവ് മൊത്തം കുറയ്ക്കും. സ്വത്ത് വിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി പകുതി ആക്കി കുറയ്ക്കും.
ഇവയിൽ ഏതെല്ലാം പോയ്ന്റ്സ് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നു. Pl comment
(വാൽ കഷ്ണം.... ഞാൻ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ പോയിട്ട് ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ പോലും ആകുവാൻ സാധ്യത ഇല്ലെന്നു അറിയാം. എങ്കിലും ഒരു സ്വപ്നം എഴുതിയതാ.. ഒരു രസത്തിനു )
By സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് (പണ്ഡിറ്റിനെ പോലെ ആരുമില്ല )
Mob 99477 25911.. (വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് മാത്രം )