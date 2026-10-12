"നെഞ്ചിനകത്തും പുറത്തും നീയാണ്"; നിലീൻ സാന്ദ്രയ്ക്ക് പിറന്നാൾ സർപ്രൈസുമായി ശ്യാമിൻ ഗിരീഷ്

നിലീൻ സാന്ദ്രയ്ക്ക് പിറന്നാൾ സർപ്രൈസുമായി ശ്യാമിൻ ഗിരീഷ്. നിലീൻ സാന്ദ്രയുടെ പേര് ടാറ്റു ചെയ്ത ചിത്രവും ഒപ്പം മനോഹരമായ ഒരു കുറിപ്പും ശ്യാമിൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചു.
തന്നെപ്പോലൊരാളെ ലൈഫിൽ പങ്കാളിയായി കിട്ടാൻ താനെന്ത് പുണ്യമാണ് ചെയ്തെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്ന് ശ്യാമിൻ ഗിരീഷ് കുറിച്ചു. നീ എങ്ങനെയാണോ നിന്നെകാണുന്നത് അതുപോലെ എനിക്കും നിന്നെ കാണാൻ സാധിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം ഈ ടാറ്റുവിലൂടെ വിവരിക്കാനാവില്ലെന്നും നിനക്ക് എല്ലാ സന്തോഷവും നല്ല ജീവിതവും ലഭിക്കട്ടെയെന്നും ശ്യാമിൻ ഗിരീഷ് കുറിച്ചു.
കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ...
"ഹേയ് സാന്ദ്രാ,
നിന്നോട് പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ അതിന് അനുയോജ്യമായ വാക്കുകൾ എനിക്ക് കിട്ടാറില്ല. ഞാൻ അമിതമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നിരിക്കെ, ഇതൊരു കഷ്ടം തന്നെയാണ്.
ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒന്ന്, എന്റെ ജീവിതം നിന്നോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കുന്നുവെന്നതാണ്. ചെറിയ കാര്യങ്ങളായാലും വലിയ കാര്യങ്ങളായാലും, നല്ല ദിവസങ്ങളായാലും മോശം ദിവസങ്ങളായാലും, ഇടയിലുള്ള സാധാരണ ദിവസങ്ങളായാലും - അവയെല്ലാം നിന്നോട് പങ്കുവെക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് പുഞ്ചിരിക്കാൻ കൂടുതൽ കാരണങ്ങൾ നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നതുപോലെ തന്നെ നിനക്കും നിന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നീ തടിയുള്ളവളല്ല. നിന്റെ മുടി അതിമനോഹരമാണ്. ഇന്ന് നിന്റെ ചർമം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നീ അസാമാന്യ കഴിവുള്ളവളാണ്. നീ പരിപൂർണയാണ്. എന്നോട് തർക്കിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക: കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ എന്റെ കൈവശം തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ്, അത്രമാത്രം.
നിന്നെപ്പോലൊരാളെ ലഭിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് പുണ്യമാണ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല. ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുനോക്കി, പക്ഷേ വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരവും കിട്ടിയില്ല.
ഏറ്റവും മികച്ചത് മാത്രം അർഹിക്കുന്നവളാണ് നീ. നിനക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരാളായി മാറാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജന്മദിനങ്ങളിലോ നെഞ്ചിൽ നിന്റെ പേര് ടാറ്റൂ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ മാത്രമല്ല; മറിച്ച് വിരസമായ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും, മോശം ദിവസങ്ങളിലും, ഇടയിലുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആളായിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന് ഇനിയും ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം.
ഒന്നും ശാശ്വതമല്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നീ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നത്. ഇപ്പോൾ നിന്റെ പേര് എന്റെ നെഞ്ചിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള എന്റെ നിലപാട് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതുന്നു.
നീയില്ലാത്തൊരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാന്ദ്രയെ ആവശ്യമുണ്ട്. എനിക്ക് ഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെയൊരാളെ ജീവിതപങ്കാളിയായി ലഭിച്ചു.
ഒരു 'സോംബി അപ്പോക്കലിപ്സ്' (zombie apocalypse) ഉണ്ടായാൽ, ഞാൻ നിന്നെ തേടി വരും. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല, സത്യം പറഞ്ഞാൽ, അതിജീവിക്കാൻ കാര്യമായ പ്ലാനൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വരും.
എന്റെ 'ശാശ്വത പ്രണയമേ', ജന്മദിനാശംസകൾ.
എനിക്ക് വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറം ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു; ഈ ടാറ്റൂവിന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും എത്രയോ അധികം. നിങ്ങൾക്കായി ഒരൊറ്റ കാര്യം ആഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കൂടുതൽ സൗമ്യവും സന്തോഷകരവുമായ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാകണമെന്നായിരിക്കും; നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് നൽകുന്ന നന്മകൾ തിരികെ നൽകുന്ന ഒരിടം.
അതിന് നീ അർഹയാണ്; അതിലുമേറെ കാര്യങ്ങൾക്കും."
മലയാളം സിനിമാ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ രംഗത്തെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകൻ ശ്യാം ഗിരീഷും നടിയും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ നീലിൻ സാന്ദ്രയും അടുത്തിടെയാണ് വിവാഹിതരായത്. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ശ്യാമിൻ ഗിരീഷ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഇറ്റ് എ മെഡിക്കൽ മിറക്കിൾ എന്ന ചിത്രം നിലീൻ സാന്ദ്രയായിരുന്നു തിരക്കഥയൊരിക്കിയത്.