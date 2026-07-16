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ഓരോ കോണിലും രാജകീയ പ്രൗഢി; ആഡംബരവും ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യവും കൈകോർക്കുന്ന സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ മനോഹര വസതി

പുറമേ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ലളിതമെന്ന് തോന്നുന്ന ഈ വീട്, അകത്തേക്ക് കടന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യവും ആധുനിക ആഡംബരവും സമന്വയിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ലോകമാണ് തുറന്നുകാട്ടുന്നത്
Smriti Irani's residence is a magnificent world where Indian tradition and modern luxury blend seamlessly

ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യവും ആധുനിക ആഡംബരവും സമന്വയിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ലോകമാണ് സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ വസതി

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ടെലിവിഷൻ രംഗത്തും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഒരുപോലെ തന്‍റെതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ ഡൽഹിയിലെ ആഡംബര വസതി വീണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. പുറമേ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ലളിതമെന്ന് തോന്നുന്ന ഈ വീട്, അകത്തേക്ക് കടന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യവും ആധുനിക ആഡംബരവും സമന്വയിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ലോകമാണ് തുറന്നുകാട്ടുന്നത്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു ഹോം ടൂറിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ വീടിന്‍റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വൈറലാകുന്നത്.

വീട്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം തന്നെ അതിഥികളെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. മനോഹരമായ ആർച്ച് ഡിസൈൻ, മൃദുവായ ലൈറ്റിങ്, ഇരുവശവും പച്ചപ്പാർന്ന ചെടികളും പൂച്ചെടികളും നിറഞ്ഞ വഴിയും ചേർന്ന് രാജകീയമായ വരവേൽപ്പാണ് ഒരുക്കുന്നത്. വലിയ ഡ്രൈവ് വേയും മനോഹരമായ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പും വീടിന്റെ പ്രൗഢി ആദ്യ നിമിഷം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഭാഗമാണ് വിശാലമായ ലിവിങ് റൂം. ഉയർന്ന മേൽക്കൂര, ധാരാളം വെളിച്ചം, സുഖപ്രദമായ സോഫകൾ, കലാപരമായ അലങ്കാരങ്ങൾ എന്നിവ ചേർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അതിഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മുറിയുടെ ചുവരുകളിൽ ഇന്ത്യൻ കലാകാരന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളും കൈവേലകളും അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ ഇന്ത്യൻ കലാസംസ്കാരത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആഡംബരത്തിനിടയിലും ആത്മീയതയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ. പ്രത്യേക പൂജാമുറി അതിന് തെളിവാണ്. ശാന്തതയും പോസിറ്റീവ് ഊർജവും നിറഞ്ഞ ഈ ഇടം കുടുംബത്തിന്‍റെ ആത്മീയ വിശ്വാസങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വീടിന്‍റെ എല്ലാ കോണുകളിലും ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ സ്പർശം പ്രകടമാണ്.

വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള പച്ചപ്പാർന്ന ഉദ്യാനവും മറ്റൊരു ആകർഷണമാണ്. വിവിധ ഇനം ചെടികളും പൂക്കളും നിറഞ്ഞ ഈ ഗാർഡൻ നഗരത്തിന്‍റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഇടമായി മാറുന്നു. പല സോഷ്യൽ മീഡിയ ചിത്രങ്ങളിലും ഈ ഉദ്യാനം ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

സിനിമയിലും ടെലിവിഷനിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഒരുപോലെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ വ്യക്തിത്വം പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡൽഹി വസതിയും ലാളിത്യവും ആഡംബരവും പാരമ്പര്യവും സമന്വയിക്കുന്ന മനോഹരമായ ജീവിതശൈലിയുടെ പ്രതീകമായി മാറുകയാണ്. ആരാധകർക്ക് ഇത് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഹൗസ് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്‍റെ സൗന്ദര്യം ആധുനിക ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്തിണക്കിയ ഒരു പ്രചോദനവീടുമാണ്.

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