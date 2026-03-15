കാമുകിക്കും മുൻഭാര്യമാർക്കുമൊപ്പം 61ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ച് ആമിർ ഖാൻ|Video

അറുപത്തൊന്നാം പിറന്നാൾ ആഘോഷമാക്കി ബോളിവുഡ് താരം ആമിർ ഖാൻ. ആദ്യഭാര്യ റീന ദത്ത, മകൻ ജുനൈദ് ഖാൻ , ഇറ ഖാൻ, രണ്ടാം ഭാര്യ കിരൺ റാവു മകൻ ആസാദ് റാവു ഖാൻ, കാമുകി ഗൗരി സ്പ്രാറ്റ് എന്നിവർക്കൊപ്പമായിരുന്നു ആമിറിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം.
വീട്ടിൽ വച്ചു നടത്തിയ ചെറിയ ആഘോഷത്തിൽ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്. ക്രിക്കറ്റ് താരം ഇർഫാൻ പത്താൻ ആഘോഷത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കു വച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആമിറും ഗൗരിയും കിരൺ റാവുവും ഒന്നിച്ച് ഒരു കാറിൽ പോകുന്ന വിഡിയോയും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. നടന്മാരായ വിക്കി കൗശൽ, റിതേഷ് ദേശ്മുഖ് ജെനീലിയ ഡിസൂസ, നിർമാതാവ് റിതേഛ് സിദ്വാനി എന്നിവരും പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ആമിറിന്റെ മകൻ ജുനൈദ് ഖാനും സായ് പല്ലവിയും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രം മേയ് 1ന് റിലീസ് ചെയ്യും. ആമിർ ഖാനാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ലാഹോർ 1947 എന്ന ചിത്രവും ആമിർ നിർമിക്കുന്നുണ്ട്.