''വിധവ സങ്കൽപ്പം പൊളിച്ചെഴുതിയയാളാണ് രേണു സുധി''; തനിക്ക് ഇൻസ്പിരേഷനാണെന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മി അറക്കൽ

അന്തരിച്ച മിമിക്രി കലാകാരൻ കൊല്ലം സുധിയുടെ ഭാര്യയും ബിഗ്ബോസ് താരവുമായ രേണു സുധി തനിക്ക് ഇൻസ്പിരേഷനാണെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ശ്രീലക്ഷ്മി അറക്കൽ. തനിക്കെതിരേ സൈബർ ബുള്ളിയിങ് നടന്നപ്പോൾ അതിജീവിച്ചതിന് കാരണം രേണു സുധിയാണെന്നും വിധവ സങ്കൽപ്പം പൊളിച്ചെഴുതിയയാളാണ് രേണുവെന്നും ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.
ഒരു പ്രമുഖ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മി അറക്കൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചത്. വിധവയായാൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പെരുമാറണമെന്ന് സമൂഹത്തിനൊരു ധാരണയുണ്ടെന്നും എന്നാൽ രേണു അതല്ലൊം പൊളിച്ചടുക്കിയെന്നും ശ്രീലക്ഷ്മി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത്രയും തെറി വിളി കേട്ടിട്ടും അവർ അതിജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.