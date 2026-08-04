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എഥനോളിന്‍റെ രാസവാക്യം പങ്കു വച്ച് സണ്ണി വെയ്ൻ; ഇ20 നയത്തോടുള്ള എതിർപ്പെന്ന് ആരാധകർ

അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി കമന്‍റുകൾ പോസ്റ്റിനു താഴെയുണ്ട്.
Sunny Wayne shares the chemical formula for ethanol; fans interpret it as opposition to the E20 policy

സണ്ണി വെയ്‌ൻ

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20 നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ കത്തിപ്പടരുന്നതിനിടെ എഥനോളിന്‍റെ രാസവാക്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കു വച്ച് നടൻ സണ്ണി വെയ്‌ൻ. രാസവാക്യം മാത്രമാണ് പങ്കു വച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും എഥനോൾ വിഷയത്തിലെ നടന്‍റെ വിമർശനമാണെന്നാണ് ആരാധകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. പോസ്റ്റിനു താഴെ നിരവധി പേരാണ് രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ പങ്കു വച്ചിരിക്കുന്നത്.

അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി കമന്‍റുകൾ പോസ്റ്റിനു താഴെയുണ്ട്. പെട്രോളിൽ 20 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ കലർത്തുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയത്തിനെതിരേ വിമർശനം ശക്തമാണ്. എഥനോൾ കലർത്തിയ പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ മൈലേജ് കുറയുകയും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായും പരാതികൾ ഉണ്ട്.

നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയ വിദ്യാർഥികൾ ഇ20 നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിഥിൻ ഗഡ്കരിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് വീണ്ടും എത്തുമെന്ന് സൂചന നൽകിയിരുന്നു.

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