Entertainment

മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തെയും പിന്നിലാക്കി വാഴ 2; ബുക്ക് മൈ ഷോയിലൂടെ വിറ്റുപോയത് ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ

തിയെറ്ററുകളിൽ ഹൗസ്ഫുള്ളായി മുന്നേറുകയാണ് വാഴ 2
vaazha 2 ticket sales in book my show

മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തെയും പിന്നിലാക്കി വാഴ 2; ബുക്ക് മൈ ഷോയിലൂടെ വിറ്റുപോയത് ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ

Updated on

വിപിൻ ദാസിന്‍റെ രചനയിൽ നവാഗതനായ സവിൻ എസ്.എ സംവിധാനം ചെയ്ത് അടുത്തിടെ തിയെറ്ററിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് വാഴ 2: ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില‍്യൺ ബ്രോസ്. വലിയ താരങ്ങളുടെ പുറകെ പോകാതെ പുതുമുഖങ്ങളെ വച്ചാണ് സംവിധായകൻ ചിത്രമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തിയെറ്ററുകളിൽ ഹൗസ്ഫുള്ളായി ചിത്രം മുന്നേറുകയാണ്.

ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് മൂന്നാം ദിവസം ബുക്ക് മൈ ഷോ മുഖേന ഒരു മലയാള ചിത്രം നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വാഴ 2. 3.31 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് ശനിയാഴ്ച മാത്രമായി ബുക്ക് മൈ ഷോയിലൂടെ വിറ്റത്.

ഇതോടെ കല‍്യാണി പ്രിയദർശൻ മുഖ‍്യ വേഷത്തിലെത്തിയ ലോക, മോഹൻലാൽ ചിത്രമായ തുടരും എന്നീ ചിത്രങ്ങളെയും ഈ ലിസ്റ്റിൽ വാഴ പിന്നിലാക്കി. ലോക 3.27 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളും തുടരും 3.24 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളുമാണ് ബുക്ക് മൈ ഷോയിലൂടെ മൂന്നാം ദിനം വിറ്റു പോയിരുന്നത്. മോഹൻലാൽ ചിത്രമായ എമ്പുരാനാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 3.45 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് മൂന്നാം ദിനം വിറ്റുപോയത്.

Record
No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com