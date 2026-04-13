ആരാധകൻ പൂവ് എറിഞ്ഞു, സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടി വിജയ്: വിഡിയോ വൈറൽ
കന്യാകുമാരി: തമിഴ് വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) അധ്യക്ഷൻ വിജയ്യുടെ റോഡ് ഷോ കന്യാകുമാരിയെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുന്നത് വിജയ്യുടെ ഒരു വിഡിയോ ആണ്. സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നതിനിടെ ആരാധകൻ പൂക്കൾ എറിഞ്ഞതു കണ്ട് ഭയന്ന് വിജയ് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്നതാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്.
വിജയ് സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നതിടെ ആരാധകരിൽ ഒരാൾ താരത്തിന് മുന്നിൽ വന്ന് പൂക്കൾ ഒരു ബോൾ പോലെയാക്കി മുകളിലേക്ക് എറിയുകയായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട് താരം പരിഭ്രമിക്കുന്നതും ഉടൻ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിഞ്ഞോടുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും വലയം തീർക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. ഇതിന് പിന്നാലെ താരം വേഗത്തിൽ തന്റെ കാരവനിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്തു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ട്രോളുകൾക്കാണ് ഇത് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ബോൾ വരുന്നത് കണ്ട് അത് ബോംബാണെന്ന് കരുതിയാണോ വിജയ് പരിഭ്രമിച്ച് ഓടിയതെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയരുന്ന പരിഹാസം. 500 വില്ലന്മാരെ ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചിടുന്ന അണ്ണന്റെ യഥാർഥ മുഖം ഇതായിരുന്നോ എന്നും ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ആരാധകർ വലിയ തോതിൽ ചുറ്റും കൂടിയതിനാലാണ് അദ്ദേഹം മാറിയതെന്നാണ് അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ വാദം.