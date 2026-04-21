ദുബായ് കിരീടാവകാശിയുടെ സ്കൈ ഡൈവിങ് വൈറൽ

ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ സ്കൈ ഡൈവിങ്ങിനിടെ.

ദുബായ്: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിൽ നിർത്തിവച്ചിരുന്ന വ്യോമ കായിക വിനോദങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനവുമായി യുഎഇ ഉപ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും ദുബായ് കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം. ദുബായ് ആകാശത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് സ്കൈ ഡൈവ് ചെയ്യുന്ന തന്‍റെ ചിത്രം ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെയാണ് പങ്കുവച്ചത്.

യുദ്ധസാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്‍റെ ഭാഗമായി സ്കൈ ഡൈവിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിനോദങ്ങൾ രാജ്യത്ത് താൽക്കാലികമായി നിരോധിച്ചിരുന്നു. തന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിനോദമായ സ്കൈ ഡൈവിങ്ങിലേക്ക് കിരീടാവകാശി മടങ്ങിയെത്തിയത് ദുബായ് ആകാശം വീണ്ടും സുരക്ഷിതമാണെന്നതിന്‍റെയും രാജ്യം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന്‍റെയും ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്.

തന്‍റെ സ്പോർട്സ് ടീമിന്‍റെ പേരായ 'എഫ്3' എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹെൽമറ്റും സ്കൈ ഡൈവ് ദുബായുടെ സുരക്ഷാ കവചങ്ങളും ധരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഡൈവ് ചെയ്തത്. 17.6 ദശലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള തന്‍റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെ (ഫാസ്3) ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ പങ്കുവച്ച ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾക്കകം വൈറലായി.

