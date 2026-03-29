'പറക്കുന്ന ക്യാൻവാസ്', വിമാനത്തിന് നിറം പകർന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് | VIDEO
ഒരു വിമാനം അപ്പാടെ ഒരു പെയ്ന്റിങ്ങിന്റെ ക്യാൻവാസായി മാറിയാൽ എങ്ങനെയെരിക്കും? ദേ ഇങ്ങനെയിരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ചിത്രകാരിയുടെ പെയിന്റിങ് പൂര്ണമായി വിമാനത്തില് പകര്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്. കൊച്ചി ബിനാലെ മ്യൂറല് വിഭാഗത്തില് പങ്കെടുക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടുകാരിയായ ഓഷീന് ശിവയുടെ ഗ്രാഫിറ്റി പെയിന്റിങ്ങാണ് പുതിയ ബോയിങ് വിമാനത്തിലുളളത്. 'ഫ്ളൈയിങ് ക്യാന്വാസ്' എന്നാണ് ഈ വിമാനത്തിനു നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്.
ഇത്തരത്തില് ഒരു വിമാനം പൂർണമായി പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിമാന കമ്പനിയാണ് എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്. അവരുടെ ഓരോ വിമാനത്തിനും വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകളാണുളളത്. ടെയില്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, ഓരോ വിമാനത്തിന്റെയും വാലറ്റം ഓരോ കലാരൂപത്തില് നിന്നു പ്രചോദനമുള്ക്കൊള്ളുന്നതാണ്. രാജാ രവിവര്മയുടെ ചിത്രങ്ങള് മുതല് പൈതൃക സ്മാരകങ്ങള്, കഥകളി, കഥക്, ഭരതനാട്യം പോലുള്ള ശാസ്ത്രീയ കലാരൂപങ്ങള് വരെ എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനങ്ങളില് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കസവ്, കാഞ്ചീവരം, കലംകാരി തുടങ്ങിയ വസ്ത്ര ഡിസൈനുകളുടെ ശൈലിയിലുളള രൂപകല്പനകളും കാണാം.
മുന്വര്ഷത്തെ കൊച്ചി ബിനാലെയില് നിന്നുളള ഒരു ചിത്രവും വിമാനത്തിന്റെ വാലറ്റത്ത് ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആദ്യമായാണ് വിമാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും ചിത്ര വർണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുന്നത്.