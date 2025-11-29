Lifestyle

'ചോറും പഞ്ചസാരയും മദ്യവും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി'; അദ്നാൻ സമി 120 കിലോ ഭാരം കുറച്ചത് ഇങ്ങനെ

230 കിലോ ആയിരുന്ന ശരീരഭാരം 120 കിലോ കുറച്ച് 110ലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു
adnan sami about weight loss jouney

'ചോറും പഞ്ചസാരയും മദ്യവും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി'; അദ്നാൻ സമി 120 കിലോ ഭാരം കുറച്ചത് ഇങ്ങനെ

സംഗീത രംഗത്ത് ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്നാൻ സമിയുടെ ശരീരഭാരം 230 കിലോ ആയിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ അദ്നാൻ സമിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ‌ തന്നെ നമ്മുടെ മനസിൽ തെളിയുന്നത് ആ രൂപമാണ്. എന്നാൽ തന്‍റെ ആരാധകരെ ഒന്നടങ്കം അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വൻ മേക്കോവർ നടത്തിയത്. 230 കിലോ ആയിരുന്ന ശരീരഭാരം 120 കിലോ കുറച്ച് 110ലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

തന്‍റെ വെയിറ്റ് ലോസ് ജേർണി അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അദ്നൻ സമി. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ താൻ എളുപ്പവഴികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഭക്ഷണം കുറച്ചും വ്യായാമം ചെയ്തും ഏറെ സമയമെടുത്താണ് ഭാരം കുറച്ചത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ആപ് കി അദാലത് എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്താണ് അദ്ദേഹം തന്‍റെ മേക്കോവർ യാത്രയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്.

താൻ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായെന്നും ലിപോസക്ഷൻ നടത്തിയെന്നും പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു. എനിക്ക് 230 കിലോ ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്‍റെ ഫാറ്റ് മുഴുവൻ കളയാൻ വാക്യുംക്ലീനർ വേണ്ടിവരുമായിരുന്നു. ലിപോസക്ഷനോ ശസ്ത്രക്രിയയോ ചെയ്തല്ല ഞാൻ ഭാരം കുറച്ചത്. ന്യൂട്രിഷനിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് ബ്രഡ്, അരിയാഹാരം, പഞ്ചസാര, എണ്ണ, മദ്യം എന്നിവ ഒഴിവാക്കി. ഇതോടെ ആദ്യ മാസത്തിൽ തന്നെ 20 കിലോ കുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. - അദ്നൻ സമി പറഞ്ഞു.

ശരീരഭാരം കുറക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് താൻ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം ഷോപ്പിങ് മാളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീ ഷർട്ട് കണ്ടു. എക്സ് എൽ സൈസിലായിരുന്നു അത്. എനിക്ക് ആ ടീഷർട്ട് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത് 9 എക്സ് എൽ സൈസായിരുന്നു ഞാൻ. എന്‍റെ കൈ പോലും അതിൽ കയറില്ല എന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് കുറച്ച് ഭാരം കുറഞ്ഞതായി തോന്നിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ആ ടീഷർട്ട് ഞാൻ ഇട്ടുനോക്കുമായിരുന്നു. രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അങ്ങനെ ഇട്ടുനോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഞാനത് ഇട്ടുനോക്കിയപ്പോൾ കൃത്യം പാകമായി. പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്കായിരുന്നു അത്. ഇത് പറയാനായി അച്ഛനെ വിളിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുകയായിരുന്നു ഞാൻ. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഭാരം കുറച്ചത്. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ. ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും എളുപ്പവഴിയില്ല. 54 കാരനായ ഗായകൻ വ്യക്തമാക്കി.

