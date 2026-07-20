വാക്സിനില്ലാത്ത ലെജിയോണേഴ്സ് രോഗം ന്യൂയോർക്കിനെ കാർന്നു തിന്നുമ്പോൾ

ന്യൂയോർക്ക്: ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ അപ്പർ ഈസ്റ്റ് സൈഡ് മേഖലയിൽ വ്യാപിച്ച ലെജിയോണയേഴ്സ് രോഗബാധ മൂലമുള്ള മൂന്നാമത്തെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇതുവരെ 74 പേർക്ക് രോഗബാധകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ന്യൂയോർക്കിലെ കാർനെഗി ഹിൽ, യോർക്ക് ഹിൽ മേഖലകളിലാണ് ഈ രോഗാണുക്കളുള്ളതായി കരുതപ്പെടുന്നത്. ലെജിയോണേഴ്സ് രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ രോഗാണുവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനു ശേഷം 14 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അമെരിക്കയിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജനങ്ങളെ ഓർമിപ്പിച്ചു.
ലെജിയോണയേഴ്സ് രോഗം എന്നാൽ...
ലെജിയോണെല്ല ബാക്റ്റീരിയയുടെ ഏതെങ്കിലും ഇനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം അസാധാരണ ന്യൂമോണിയയാണ് ലെജിയോണെല്ല രോഗം അഥവാ ലെജിയോണെല്ല ന്യൂമോഫില.
ചുമ, ശ്വാസതടസം, കടുത്ത പനി, പേശീവേദന, തലവേദന എന്നിവ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓക്കാനം, ഛർദി, വയറിളക്കം എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം. ഇത് പലപ്പോഴും മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിനു ശേഷം രണ്ടു മുതൽ പത്തു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നത്.
ലെജിയോണെല്ലോസിസ് എന്നത് ലെജിയോണെല്ലോസിസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ്. അതിൽ ലെജിയോണെല്ലോസിസ് (ന്യൂമോണിയ) പോണ്ടിയാക് പനി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ലെജിയോണെല്ലോസിസ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഒന്നാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും ലെജിയോണെല്ലസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശുദ്ധജലത്തിലും വലിയ എയർ കണ്ടീഷണറുകളുടെ ചൂടു വെള്ള ടാങ്കറുകൾ, ഹോട്ട് ടബ്ബുകൾ, കൂളിങ് ടവറുകൾ എന്നിവയെ മലിനമാക്കുന്ന ഇവ അടങ്ങിയ ശുദ്ധജലം കുടിച്ചാലോ ഇവ കലർന്ന മൂടൽ മഞ്ഞ് ശ്വസിച്ചാലോ ഈ രോഗം പടരും. അമ്പതു വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കും വിട്ടു മാറാത്ത ശ്വാസകോശ രോഗം, പുകവലി, രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയൽ എന്നിവയെല്ലാം ഈ രോഗബാധയ്ക്കു കാരണമാകും.
കടുത്ത ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചവരും ന്യൂമോണിയയുടെ ലക്ഷണമെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരും ഈ രോഗം ഉണ്ടോ എന്നു പരിശോധിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. മൂത്രാശയ ആന്റിജൻ പരിശോധനയും കഫം കൾച്ചറും ഉപയോഗിച്ചാണ് രോഗ നിർണയം നടത്തുന്നത്. ഈ രോഗത്തിന് വാക്സിൻ ലഭ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനിടെ ലെജിയോണയേഴ്സ് രോഗ ബാധയുടെ തോത് വർധിച്ചതായും യുഎസിലെ കണക്കുകൾ പറയുന്നു. 2018ൽ ഒരു ലക്ഷം പേരിൽ 2.71 കേസുകൾ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഈ രോഗബാധ ഉയർന്നത്.