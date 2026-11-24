അങ്കമാലി: കുട്ടികളുടെ വളർച്ചാ-വികസന വെല്ലുവിളികൾക്ക് ആയുർവേദ ചികിത്സാരീതികളും ആധുനിക ശാസ്ത്രീയ തെറാപ്പി സംവിധാനങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള സമഗ്ര പരിചരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി അതിഥി ആയുർവേദിക് തെറാപ്പ്യൂട്ടിക് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ അങ്കമാലി മറ്റൂർ – എയർപോർട്ട് റോഡ്, മനയ്ക്കപ്പടിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.
കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക, മാനസിക, ബൗദ്ധിക, സാമൂഹിക, പെരുമാറ്റപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിവിധ ചികിത്സാ-തെറാപ്പി സേവനങ്ങൾ ഒരേ കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് അതിഥിയുടെ ലക്ഷ്യം. കേരളത്തിലെ പത്താമത്തെ കേന്ദ്രമായി ആരംഭിക്കുന്ന അങ്കമാലി ശാഖ, കുട്ടികളുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യക്തിഗത പരിചരണവും പിന്തുണയും നൽകുന്നു.
അതിഥിയുടെ മെന്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രമുഖ ആയുർവേദ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനും അക്കാഡമിക് രംഗത്തെ പ്രമുഖനുമായ ഡോ. കെ.എസ്. ദിനേശ് (MD Ayurveda, PhD) ആണ്. കോട്ടയ്ക്കലിൽ വൈദ്യരത്നം പി.എസ്. വാര്യർ ആയുർവേദ കോളേജ് പ്രൊഫസറും കൗമാരഭൃത്യം (Kaumarabhritya – Ayurveda Paediatrics) വിഭാഗം മേധാവിയുമാണ് അദ്ദേഹം.
കുട്ടികളുടെ വികസനപരമായ വെല്ലുവിളികൾക്ക് ആയുർവേദവും ആധുനിക തെറാപ്പികളും സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള പരിചരണരീതികൾക്ക് അതിഥി പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.
ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ (Autism Spectrum Disorder), സെറിബ്രൽ പാൾസി (Cerebral Palsy), ഡൗൺ സിൻഡ്രോം (Down Syndrome), പഠനവൈകല്യങ്ങൾ (Learning Difficulties), പെരുമാറ്റപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, സെൻസറി പ്രോസസിങ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കായി വിലയിരുത്തലും വ്യക്തിഗത തെറാപ്പി പിന്തുണയും ലഭ്യമാണ്.
ആയുർവേദ തെറാപ്പി (Ayurvedic Therapy)
ഓട്ടിസം സംബന്ധമായ വിലയിരുത്തലും തെറാപ്പി പിന്തുണയും
സെറിബ്രൽ പാൾസി പരിചരണവും തെറാപ്പിയും
ഡൗൺ സിൻഡ്രോം പിന്തുണാ സേവനങ്ങൾ
ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി (Behaviour Therapy)
സെൻസറി ഇന്റഗ്രേഷൻ തെറാപ്പി (Sensory Integration Therapy)
സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പി
ഫിസിയോതെറാപ്പി (Physiotherapy)
ഒക്ക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി (Occupational Therapy)
സ്പെഷ്യൽ എജ്യുക്കേഷൻ (Special Education)
യോഗ (Yoga)
സൈക്കോളജിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ
കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമുള്ള കൗൺസിലിംഗ്
കുട്ടികളിലെ അമിതമായ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം, ഗെയിമിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ആശ്രിതത്വം എന്നിവയ്ക്കുള്ള കൗൺസിലിംഗ് പിന്തുണ.
ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വ്യക്തിഗത തെറാപ്പി പദ്ധതികൾ തയാറാക്കുകയും പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കേന്ദ്രം പിന്തുടരുന്നത്. പരിചയസമ്പന്നരായ വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ സേവനത്തോടൊപ്പം രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള മാർഗനിർദേശവും പരിശീലനവും നൽകുന്നു. കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ കുടുംബത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തിനും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.
ആയുർവേദത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത അറിവും ആധുനിക തെറാപ്പി രീതികളും പരസ്പരപൂരകമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കുട്ടികളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ സംയോജിത ചികിത്സാ-തെറാപ്പി കേന്ദ്രമായാണ് അതിഥി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
അതിഥി ആയുർവേദിക് തെറാപ്പ്യൂട്ടിക് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ
മറ്റൂർ – എയർപോർട്ട് റോഡ്, മനയ്ക്കപ്പാടി, അങ്കമാലി.
ഫോൺ: 97472 74447, 94950 86099.